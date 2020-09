Druhá vlna pandemie: Do čeho investovat?

Koronavirus změnil celý svět. A my musíme na tyto změny bleskurychle zareagovat. Během první »jarní« vlny jsme se přesvědčili o tom, že nejsme na podobné apokalyptické scénáře dostatečně připraveni. Bojovali jsme totiž s velkou neznámou. Teď přišla druhá vlna, která nás může velmi lehce srazit na dno. Před námi, nejen před vládou ale také před námi poslanci, je velmi těžký úkol. Kromě zdraví našich občanů, které je na prvním místě, musíme ochránit i státní kasu. Další stamiliardové propady si nemůžeme dovolit. Navíc se očekává masivní nárust nezaměstnanosti. Dostáváme se tak do situace, kdy musíme vzít rozum do hrsti, přestat populisticky rozhazovat a začít počítat, kolik a kam investujeme.

Není možné držet peníze pod polštářem. Stejně tak nejde rozdávat peníze, které nemáme. V těchto dnech bychom rozhodně měli maximálně podporovat zdravotnictví a sociální sféru. Nesmíme zapomenout ani na školství, které prochází velmi radikální změnou. I tady je však potřeba se držet pevně nohama na zemi. Investovat je potřeba i do obcí, které by měly pokračovat v plánovaných investičních akcích, díky kterým budou mít práci místní firmy a nebudou tak muset propouštět. Pomoc si bezesporu zaslouží i kraje postižené útlumem těžby uhlí. Měli bychom se zaměřit na podporu pilotních projektů a na podporu takových moderních technologií, které přinesou pracovní místa a znovu nastartují tyto krajské ekonomiky.

Rozhodně nemůžeme jen rozhazovat, ale musíme nejprve hledat prostředky na tyto projekty a investice. Populismus, jak už jsem zmínila, rozhodně není na místě. Čeká náš těžká doba, kterou přežijeme jedině tím, že dokážeme spolupracovat a hledat ty nejlepší cesty z krize ven. Jak bylo patrné z včerejšího velmi obecného projevu pana premiéra, ani on nemá plán, jak z toho všeho ven. Ani on nemá lék, díky kterému bychom se všichni záhadně uzdravili a naše ekonomika se opět rozjela na plné obrátky… Takže pojďme raději než o voliče bojovat společně s pandemií…

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a kandidátka do Senátu ve volebním obvodě č. 30 - Kladno