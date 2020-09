Ilustrační FOTO - Pixabay

Prymula vytáhl do boje s epidemií

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nechce pro zmírnění epidemie koronaviru zavádět opatření, která by handicapovala ekonomiku. Zároveň ale vyhlásil zpřísnění pravidel pro bary a restaurace, zavírat budou muset od zítřka už v deset večer.

V roli ministra chce Prymula epidemii stabilizovat a zploštit růst křivky počtu nemocných. »Udělám pro to vše, na druhou stranu nejsem spasitel,« uvedl Prymula na tiskové konferenci po svém uvedení do úřadu. Apeloval přitom na politiky, aby alespoň na několik týdnů zapomenuli na půtky.

»To, co je primárním úkolem, je opravdu operativní krizový management, který by měl zachytit nástup epidemie a pokud možno ji zklidnit,« uvedl. Současně požádal zdravotníky o další spolupráci.

Nouzový stav, jak se o jeho znovuzavedení v posledním týdnu spekuluje, podle Prymuly zatím není nutné vyhlásit. Potřebná opatření se dají vyhlásit i bez něj, uvedl. Nevyloučil ale, že by si to situace mohla vyžádat za týden nebo za dva.

Dřívější zavíračka pro bary

Nutné je podle Prymuly další omezení hromadných akcí a provozu restaurací a barů. Mladé frontě Dnes řekl, že od zítřka vyhlásí posunutí zavírací doby na 22.00 ze současných 24 hodin. V hlavním městě platí omezení otevírací doby restaurací od 9. září. Restaurace, bary a kluby musejí být od půlnoci do 6.00 zavřené. O pět dní později byla omezena otevírací doba restaurací ve Středočeském kraji a na Uherskohradišťsku. Povinnost se pak rozšířila na celé území státu z pátku na sobotu 19. září. Lidé podle Prymuly ztratili ostražitost, místa a situace, kdy lidé jedí a pijí, přitom patří k nejrizikovějším.

Od čtvrtka ministr také pravděpodobné omezí počtu účastníků na 100 na venkovních akcích a 50 na vnitřních. Počítá se přitom s výjimkami pro akce, které nejsou tak rizikové.

Ředitelské volno?

Prymula po uvedení do úřadu znovu ubezpečil, že ministerstvo nebude zavírat první stupně základních škol, pokud to bude aspoň trochu možné. Zavírání škol si podle něj nikdo nepřeje, je to citlivé téma, poznamenal. Pro některé regiony se nicméně diskutuje o možnosti distanční výuky na druhých stupních základních škol či na středních školách, zopakoval. Ředitelé by podle Prymuly měli zvážit vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září, aby vznikl čtyřdenní víkend a vznikl čas na útlum epidemie.

Toto doporučení se ale nelíbí všem zástupcům škol. Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka je zavírání škol kvůli epidemii úkolem hygieniků, ne ředitelů. »Pokud se pan ministr domnívá, že podobná aktivita může pomoci utlumit krizi, tak je plně v jeho kompetenci, aby se domluvil s hygienou a školy uzavřel,« řekl Zajíček. »Naprosto nechápu, proč to dává do roviny apelu na ředitele škol, kteří mají použít jeden z pěti možných volných ředitelských dnů, abychom je na to vyčlenili,« dodal. Upozornil též, že ředitelé musí své rozhodnutí konzultovat se zástupci zřizovatele a rodičů. »Pokud to má něčemu pomoci, tak to musí být v rovině platné pro všechny, a ne pro toho, kdo bude něco chtít. Akorát to zase vyvolá zmatky,« uzavřel Zajíček.

Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by mělo vyhlášení volna zvážit ministerstvo školství. Jednalo by se o takzvanou změnu organizace školního roku, kterou má ministerstvo v kompetenci. Podle Černého by toto řešení bylo zřejmě lepší než ponechání volby na straně škol. Sám jako ředitel ale volno vyhlásí. »My určitě uděláme vše pro to, aby k uzavření škol došlo co nejpozději. Určitě se budeme snažit panu ministrovi vyhovět,« řekl.

Nebýt »ministrem covidu«

»Nestávám se ale ministrem covidu, a toto není ministerstvo covidu. Je to ministerstvo zdravotnictví a existuje tady celá řada dalších priorit a projektů,« uvedl Prymula. Podotkl, že nechystá revoluci ani personální zemětřesení. Pokračovat hodlá například v reformě psychiatrie, primární péče či přípravách elektronizace ve zdravotnictví. Za boj na velmi dlouhý čas označil problém s délkou a komplikovaností získávání atestací.

Prymulu jmenoval prezident Miloš Zeman v pondělí po odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). »Nedovedu si představit nikoho kompetentnějšího, který by stál v čele boje proti druhé vlně pandemie,« řekl Zeman Prymulovi po jmenování. Zmínil, že Prymula obstál v jarní vlně epidemie. Zeman mu za to počátkem dubna slíbil udělit nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva.

Premiér Andrej Babiš uvedl Prymulu slavnostně do úřadu ráno. Premiér v pondělí uvedl, že od Prymuly očekává hlavně krizové řízení v době epidemie nového typu koronaviru.

Vzděláním epidemiolog Prymula vedl královéhradeckou fakultní nemocnici, byl ale dovolán kvůli podezření ze střetu zájmů. Působil jako náměstek ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) a později Adama Vojtěcha (za ANO). Letos v březnu z postu odešel, protože nezískal bezpečnostní prověrku. Jako ministr ji potřebovat nebude. Na úřadu vlády pak pro něj vzniklo místo zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

Po vypuknutí epidemie nového typu koronaviru byl Prymula dva týdny šéfem Ústředního krizového štábu, poté vedení převzal vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Prymula byl členem Rady vlády pro zdravotní rizika.

