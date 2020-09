KSČM jako jediná hájí zájmy většiny občanů kraje

Členové pléna plzeňského KV KSČM (KV) přijali stanovisko k aktuální politické situaci.

»Členové KSČM od samého vzniku komunistické strany vždy bojovali za důstojný život bez válek, bídy, hladu a vykořisťování. Velmi kriticky se vymezovali a vymezují k současným poměrům pracujících v České republice, Evropské unii i ve světě. Za priority, které i dnes ve 21. století jsou stále aktuální, považují úsilí o spravedlnost a vymahatelnost práva, zdravé vlastenectví. Členové KSČM jsou proti překrucování historie a dějin, které se v republice stalo běžnou záležitostí. Nelze bez povšimnutí nechat i taková vyjádření, kterých se dopouštějí pravicoví politici na adresu prezidenta republiky a předsedy vlády, včetně výhrůžek o jejich smrti,« píše se ve stanovisku.

Proto KV vyzývá občany, aby se hlouběji seznámili s prioritami a programem KSČM, která jako jediná hájí zájmy většiny občanů kraje. Aby odsoudili přeběhlictví a více si všímali problémů, které se v kraji vyskytují a které zůstaly neřešeny z období hejtmanství bývalého sociálnědemokratického hejtmana J. Bernarda, dnes lídra STAN.

»Ochrana zdraví, zejména v období pandemie COVID 19, zabránění dalších migračních vln, které s ochranou a obranou území Plzeňského kraje úzce souvisí, aktivní řešení celé problematiky zdravotnictví, dopravy, ale i ochrany životního prostředí, včetně vody jako základní suroviny života lidí, sociální spravedlnost a rovnost pro všechny, to všechno jsou otázky, které by měl mít každý občan na paměti. Nadcházející senátní, ale především krajské volby by měly být příležitostí se aktivně k těmto myšlenkám připojit a přihlásit. Odevzdejte hlas kandidátům KSČM, kteří jsou připraveni všechny výše uvedené problémy řešit ve prospěch většiny lidí. KSČM i v Plzeňském kraji je stranou moderní a schopnou vnímat potřeby lidí s potřebnými zkušenostmi. Vždyť na správě kraje se již jednou podílela, a to velmi úspěšně,« upozorňují členové KV.

