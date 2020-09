Venezuelský prezident Nicolás Maduro Moros. FOTO - Wikimedia commons

USA ve válce s planetou

Venezuelský prezident Nicolás Maduro Moros, na kterého nyní USA uvalily sankce, vyzval svět k boji proti hegemonii a k porážce imperialistických myšlenek.

Uvedla to včera agentura AFP s tím, že Maduro odsuzoval »svět hegemonie, svět imperialismu« v předem nahraném projevu odvysílaném během Valného shromáždění OSN.

»Venezuela hájí multipolární svět a reformovaný systém OSN, který dokáže prosazovat mezinárodní právo a chránit národy světa,« zdůraznil. Rovněž kritizoval americké útoky - aniž by vyslovil název Spojených států - proti Světové zdravotnické organizaci (WHO). »Teď není čas urážet a vyhrožovat WHO, teď se musíme v jejím zájmu sjednotit,« prohlásil moudře.

Spojené státy v OSN podle ČTK kritizoval také šéf kubánské diplomacie Bruno Rodríguez Parrilla. Multilaterální svět a mezinárodní právo jsou totiž ohroženy největší světovou velmocí. »Nezodpovědné chování Spojených států představuje nejvýznamnější nebezpečí pro mír a mezinárodní bezpečnost,« prohlásil. »Zdá se, že USA jsou ve válce s celou planetou a jejími obyvateli,« dodal při kritice sankcí, které Trumpovy USA po Obamově snaze o normalizaci vztahů znovu uvalily na Kubu.

(rj)