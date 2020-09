S arabskými státy jde jen o byznys

Spojené státy chtějí do prosince dohodnout text kontraktu o prodeji stíhacích letounů F-35 Spojeným arabským emirátům. Podle zprávy agentury Reuters usilují USA o to, aby kontrakt nebyl v rozporu se zájmy Izraele. Jeho ministr zahraničí Benny Ganc jednal ve Washingtonu se svým protějškem Markem Esperem.

Podle zdrojů Reuters má být dohoda na stole do 2. prosince, kdy se v SAE slaví státní svátek. Musí být v souladu s americko-izraelskou dohodou, která vylučuje prodávat americké zbraně do tohoto regionu, pokud by tím byla ohrožena kvalitativní převaha izraelské armády. V souvislosti s tzv. normalizací vztahů některých arabských států s Izraelem nejde tudíž o žádný mír, ale jen o byznys a další vojenské kontrakty. Hlavně v zájmu USA!

F-35. FOTO - Wikimedia commons

V případě bombardérů F-35, jež má také izraelská armáda, jde o stroje nezjistitelné radary. Reuters píše, že není jasné, jak bude v tomto případě požadavek na zachování převahy Izraele splněn - zda poskytnutím kvalitnějších radarů Izraeli, anebo »úpravou« letadel F-35 určených do SAE.

Nevezmou LAS

Palestina se vzdala svého práva na půlroční předsednictví Ligy arabských států (LAS). Důvodem je právě spor kolem normalizace vztahů některých arabských zemí s Izraelem. Palestinci s tím zásadně nesouhlasí a neúspěšně se snažili v Lize získat pro svůj postoj podporu.

Tzv. mírové dohody s Izraelem v minulosti uzavřely jenom Egypt a Jordánsko, minulý týden vztahy normalizovaly SAE a Bahrajn. Palestinci to považují za zradu na nich a ohrožení jejich nároků získat nezávislý stát. Arabské státy dosud dodržovaly dohodu, podle níž mělo na normalizaci s Izraelem dojít až po vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Palestinci na půdě LAS usilovali podle ČTK o to, aby Liga porušení tohoto principu odsoudila. To se bohužel nestalo. Jejich samospráva se měla ujmout vedení schůzí LAS pro příští půlrok, avšak ministr zahraničí Rijád Málikí řekl na tiskové konferenci v Ramalláhu, že Palestinci o to už nestojí.

Jednání Fatahu a Hamásu

Jak upozornila agentura Reuters, v Turecku se měly konat rozhovory mezi vedením palestinských frakcí Fatah a Hamás. První vládne dlouhodobě Západnímu břehu Jordánu, druhá od roku 2007 Pásmu Gazy. Jejich spory blokují možnost pořádat volby a sjednotit palestinské vedení.

