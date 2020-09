Ilustrační FOTO - Pixabay

Ochrana škůdců ničí zemědělství

Úroda obilí a řepky v Ústeckém kraji byla letos nejhorší za posledních deset let a je hluboko pod průměrným výnosem ČR.

Způsobil to především kalamitní výskyt hraboše polního. Zemědělci proto žádají o pomoc stát. Vyplývá to z prohlášení krajské agrární komory Ústeckého kraje (KAK ÚK). Ztráty ze sklizně dosahují vlivem hlodavců podle jednotlivých lokalit u obilovin podle komory 30 až 80 procent, což představuje celokrajský výpadek v tržbách zemědělců více než půl miliardy korun. Řada zemědělských podniků Ústeckého kraje se bez ohledu na formu podnikání dostala podle komory do velmi svízelné finanční situace, která je ještě umocněna tím, že hraboši v tomto období silně poškodili nebo již zcela zdevastovali nově založené porosty řepky, nadále poškozují porosty cukrové řepy, krmných plodin. Mnozí zemědělci proto zvažují, zda vůbec zasít ozimé obiloviny.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) po dohodě s ministerstvem zemědělství vydal začátkem září nařízení o mimořádném použití jedu na hraboše. Povolena je zvýšená dávka do nor. Na konkrétních pozemcích je možná i aplikace rozhozem, ale pouze na základě rozhodnutí ÚKZÚZ. Nařízení ústavu jsou podle krajské agrární komory nedostatečná a zdlouhavá.

Krajská agrární komora vyzvala orgány ministerstva zemědělství a Agrární komoru ČR k řešení současné situace. »Vzhledem k tomu, že poškození porostů hlodavci není možno pojistit u žádného pojišťovacího ústavu, považuje KAK ÚK za legitimní požadovat na státních orgánech kompenzace za neumožnění účinné ochrany soukromého vlastnictví,« uvedla komora v prohlášení.

(ng)