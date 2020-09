Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bezpečnost boeingů stále s otazníky

Jeden ze zaměstnanců americké společnosti Boeing vyzval Federální úřad pro letectví (FAA) k důkladnějším úpravám letadla 737 MAX, které po dvou tragických nehodách z let 2018 a 2019 nesmí do vzduchu.

Uvedla to agentura Bloomberg. Navržené úpravy podle informátora opomíjejí několik rizik, která byla zjištěna po haváriích. Při nich v Indonésii a v Etiopii zahynulo dohromady 346 lidí.

»Procesy FAA je zcela jasně nutné revidovat tak, aby přesně vyhodnotily konstrukci letadla a prováděly regulaci v zájmu veřejnosti,« uvedl Curtis Ewbank v komentářích zveřejněných na vládním webu Regulations.gov. Na této stránce mohou řadoví Američané vkládat podněty k rozhodování některých federálních úřadů.

Ve dvou zmíněných nehodách sehrál klíčovou roli software stabilizačního systému MCAS. Automatický bezpečnostní systém kvůli vadnému senzoru tehdy opakovaně poslal stroj prudce dolů a posádka nedokázala nad letadlem udržet kontrolu.

Úřad FAA navrhl několik změn stroje. Automatický bezpečnostní systém už se opakovaně neaktivuje a byla přijata různá opatření, aby se předešlo jeho selhání. FAA navrhuje i několik úprav letadla, například zlepšení jeho letového řídícího počítače.

Podle Ewbanka by úřad FAA a společnost Boeing měly učinit víc pro to, aby se předešlo chybnému fungování senzoru, který selhal při obou haváriích. Zlepšit by se měly i varovné systémy stroje. Regulační úřad by se podle něj měl více zaměřit na to, jak piloti reagují v krizových situacích, a důkladněji upravit systémy řízení letu.

(ici)