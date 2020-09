Začít konečně dělat evropskou politiku

Jak jsme se mohli v minulých dnech dozvědět z tisku, mezi Čínou a Evropskou unií, tedy mezi jejich lídry, proběhla videokonference, v níž na jedné straně byli prezident Si a na druhé kancléřka Merkelová a šéfové Evropské unie Michel a von der Leyenová. Na programu bylo i »potlačování Ujgurů«, ač čínský prezident něco podobného odmítl. Představitelé Unie žádali, aby se jejich vyslanci sami mohli přesvědčit o porušování »lidských práv« v této čínské provincii. Si slíbil, že jim to bude umožněno.

V té souvislosti mě napadlo, proč stejný zájem vedení Unie neprojevilo a neprojevuje v případu Katalánska. Španělské úřady, jak známo, nevybíravě zakročily proti katalánským demonstrantům a poté katalánské představitele, podotýkám, zvolené ve volbách, odsoudily k mnohaletému vězení jen proto, že zorganizovali referendum o setrvání regionu ve Španělsku. Proč unijní kontroloři nepřijeli také do Barcelony? Proč se nezastali demonstrantů? Proč neprotestují proti tak vysokým trestům pro odsouzené ústavní činitele Katalánska? Proč neprotestovali, když do europarlamentu zvolenému Katalánci nebylo umožněno, aby odjel do Bruselu? Problém Katalánska je také nacionální problém. Jenže Španělsko je součástí Unie a tady platí jiná pravidla.

Čína je soupeř Spojených států. Využívá se proto proti ní všechno, co lze použít. I ujgurský problém. A jak vidno, lídři Unie se nemohou zbavit podřízenosti a začít konečně dělat naši, tedy evropskou politiku.

Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína a kandidát KSČM do Senátu na Děčínsku