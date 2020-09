»Riziko, na které dlouhodobě upozorňujeme«

Jak jsme se dozvěděli, čínská firma Zhenua Data Technology si shromažďovala »profily stovek prominentů«. Našich snad dokonce kolem osmi set. Hrůzná informace! Vždyť také sám šéf »české odbočky CIA« Michal Koudelka se nad tím musel pozastavit a prohlásit, že »čínské zpravodajské služby jsou riziko, na které dlouhodobě upozorňujeme«. O jakou firmu se jedná? Prý o »pionýra ve využití dat pro hybridní válku«. Co však znamenají ta slova »hybridní válka«? Podle wikipedie »Hybridní, alternativní či nelineární válka je druh ozbrojeného konfliktu vedeného útočníkem za kombinace konvenčních a nekonvenčních prostředků se synergickým efektem, přičemž hlavní roli hrají nevojenské nástroje.« Ve zmatku cizích slov se člověk těžko vyznává. Jednoduše řečeno, jde o shromažďování pomluv, lží, polopravd, které jsou využívány k politickým cílům a třeba i k vydírání, a vlastně dokáží často víc než palné zbraně. Když tedy zmíněná firma získá jisté informace, z tisku, z šeptandy, z všelijak získaných dokumentů atd., může je využít pro své cíle a třeba poškodit vládu jiné země, jednotlivce i systém. A vlastně v nikdy nevyhlášené, ale přesto probíhající, válce zvítězit.

Představte si, že to vše dělá čínská komunistická strana, alespoň podle našich chytrých zpravodajců, prostřednictvím pekingské firmy Zhenua Data Technology. Jak hrůzné! Vidíte: Tady je důvod, proč je třeba proti Číňanům tvrdě zakročit. Jsou rizikem. Proto je Čína pro nás rizikem. Mezi oněmi osmi sty sledovanými jsou údajně i prezident Zeman a sám Michal Koudelka. Na premiéra zřejmě Číňané buď zapomněli, nebo byl pro jejich cíle bezvýznamným pionem na šachovnici. A šachy oni hrát umějí. Vždyť prý základy šachové hry vymysleli právě v Číně, jak jsem se dozvěděl z jednoho cestopisného pořadu o Pekingu vysílaném v ČT. Nebyl však ten film také součástí »hybridní války«? Jak si vůbec mohla ČT dovolit ho odvysílat, že, pane Koudelko?

Ale to nic. Že každá zvláštní služba, ať tak či onak, si shromažďuje informace, víme. Není tomu jinak ani u naší Bezpečnostní informační služby. A zvláště pak u našich nejbližších, kteří to s námi myslí nejlépe – u Američanů, pardon Severoameričanů s hlavním městem Washington. Mexičany, ani Argentince či Kubánce jsem na mysli neměl. Dosud se nezapomnělo, že američtí kamarádi odposlouchávali samotnou premiérku Merkelovou a francouzské a jiné představitele spojeneckého paktu NATO. Ne Putina či prezidenta Si. Nepochybuji o tom, že v úřadu pana Koudelky se shromažďují informace nejen o vnitřních politických protivnících současného politického zaměření země, zvláště pak NATO, ale i o těch zahraničních. Jen nevěřím, že by si někdo ze »zpravodajců« dovolil založit desky »s profily« Trumpa či třeba Pompea. Strach by jim to nedovolil. Mají jistě před očima případ Juliana Assange a to, co ho čeká, i když nebude vydán do USA, čemuž se mně nechce zase tak moc věřit.

Suma sumárum: Každý velký podnik, každá globalizovaná firma, si sbírá údaje o svých klientech či odpůrcích. Jde přece o obchod a udělat chybný krok by mohlo stát miliony nebo dokonce miliardy. Stejně jako každý stát si shromažďuje »profily« těch, s nimiž jedná či těch, kteří se k němu staví nepřátelsky. Nejenom Čína si sbírá informace, ale zvláště pak Spojené státy. A ani naše BIS se nechová jinak. Proč se tedy diví pan Koudelka a některá naše média?

Jaroslav KOJZAR