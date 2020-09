Nepoznali Hitlera

Nikdy předtím jsem si nemyslel, že se dožiji toho, že budu muset obhajovat a bránit to, co je historicky dané a co nelze vůbec zpochybnit, a že nikdo na světě tato historická fakta nemůže za žádnou cenu relativizovat, nebo dokonce popřít. Že to může nastat, jsem si poprvé uvědomil, když jsem na Ukrajině roku 2014 navštívil židovské muzeum v Dněpropetrovské Minoře, přidal jsem se ke skupině 2. ročníku nějaké průmyslové školy z Dněpropetrovské oblasti. Průvodce tehdy celou třídu přivedl k panelu, kde byli vyobrazení nacističtí vůdci jako Adolf Hitler, Joseph Goebbels a Heinrich Himmler.

A přesně v tuto chvíli jsem byl šokován. Ti studenti nepoznali, kdo to jsou Adolf Hitler a další. S průvodcem jsme se zarazili, kdežto mně bylo okamžitě jasné, co to může znamenat. Nové generace, kterým nebudeme ukazovat, kdo všechno způsoboval a realizoval nejhorší vyvražďování a genocidu lidstva v dějinách, tak tyto generace ztratí okamžitě svou blízkou budoucnost. Stanou se občany bez budoucnosti, takže budou mít pouhé právo přežívat, ale nikdy nebudou moci skutečně svobodně žít. Většina společnosti v budoucnu nerozezná skutečné zlo, ani skutečné zrádce a vlastizrádce. V tom je podstata přepisování dějin.

Je nám předkládáno právě těmi, kdo mají zájem a za úkol přepsat naši historii, že právě těmto lidem se máme klanět, protože také osvobozovali Prahu. A zároveň před námi neurvale a neuctivé opovrhují těmi, kdo naši vlast osvobodili od fašistického Německa, kdo přinesli nejvíce obětí v podobě 144 tisíc většinou velmi mladých životů a zajistili nám vlastní existenci, ve které žijeme, pracujeme, rodíme děti a radujeme se ze života.

Odmítám se klanět před těmi, co chvíli před jasným výsledkem prohry krvavě vraždili i naše občany například v Zákřově či na Salaši, aby si potom zcela zištně při útěku mohli pro sebe probojovat cestu do zajetí tam, kde očekávali, že za své vražedné činy nebudou spravedlivě souzeni.

Odmítám se klanět těm, co dokonce byli vynalézavější ve vraždění a krutosti ke konci války než samotní Němci, kterým sloužili.

Vlasovci měli možnost volby jako většina těch, co raději zemřeli, než aby zradili svou vlast a svůj národ. Těmto se chci klanět a všem těm, kteří se postavili a porazili nacistické Německo a fašisty.

Roman BLAŠKO, kandidát na senátora KSČM v Praze