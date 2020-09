Rozhovor Haló novin s Danielem Pawlasem, kandidátem KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 69 Frýdek-Místek

Se zahraniční politikou, kterou předvádí Senát, je potřeba něco zásadního udělat

V podzimních volbách se pokusíte změnit své působení v parlamentních komorách. Z té dolní, kde jste členem zdravotního a zahraničního výboru, se pokusíte přesunout do Senátu. Co vás přimělo, ucházet se o křeslo senátora?

Přiměla mě k tomu aktuální situace a složení Senátu, který si dal zřejmě za hlavní cíl své činnosti destrukci a dehonestaci státních institucí a jednotlivých osob, které tyto instituce a stát zastupují navenek s prezidentem republiky v čele.

Jaký je váš názor na existenci horní komory? Co konkrétně jí vyčítáte a co vám na ní naopak imponuje?

Senát je za léta své existence již pevně zakotvenou institucí a vést debaty o jeho smysluplnosti je liché. Senátu vyčítám především neochotu hledat racionální konsenzus při svém rozhodování, který bude především veden na základě odborné diskuze, na základě faktů, a ne podle toho, kdo je iniciátorem například změny zákona.

Senát není mezi voliči právě oblíbenou institucí. Jak se je budete snažit přesvědčit, aby šli k volbám a odevzdali hlas pro kandidáta KSČM?

Právě z důvodu, kdo v dnešní době Senát zastupuje, má tato instituce tak špatnou pověst. Je to do jisté míry způsobeno právě tím, že při nízké volební účasti pronikne často do Senátu člověk, který by za normální volební účasti v jiných volbách neměl šanci stát se senátorem.

Jak tedy bude probíhat vaše kampaň? S jakým programem jdete do voleb?

Ve své kampani se zaměřuji na zdravotnická témata, protože jsou to praktické věci, které se dotýkají každého z nás, a zdravotní péči občas někdo více a někdo méně potřebuje.

Ve Sněmovně jste členem zdravotního a zahraničního výboru. Pokud byste uspěl, chtěl byste působit ve stejných výborech i v horní komoře?

Pokud bych uspěl, rád bych navázal na svou práci ve Sněmovně. Především se zahraniční politikou, kterou předvádí současný Senát, je potřeba něco zásadního udělat. To, co předvádí v zahraniční politice Senát, je přímo ostuda České republiky a velice poškozuje dřívější dobré vztahy s mnoha zeměmi.

Co byste v Senátu chtěl prosazovat? Máte nějakou představu, jak by se měl změnit?

Rád bych prosazoval a narovnával pokažený obraz Senátu v očích českých občanů tak, aby začali svůj názor na tuto instituci měnit. Senát by měl začít opravdu fungovat jako pojistka pro občany tohoto státu.

Na co by měli voliči myslet, až půjdou do volební místnosti?

Měli by především rozhodovat na základě dostupných informací o jednotlivých kandidátech na senátora, a ne na základě negativní mediální masáže primárně zaměřené na levicové kandidáty v čele s kandidáty KSČM.

I když jde o senátní volby, voliče zřejmě zajímá především řešení problémů jejich regionu. Můžete shrnout, co je nejvíc trápí?

Trápí je především problémy s dostupností ambulantních specialistů, stomatologů atd. Trápí je také dopravní infrastruktura, která neodpovídá potřebám 21. století. Dále je také trápí kvalita životního prostředí a v neposlední řadě nejistota v budoucím vývoji a směřování regionu v souvislosti s plánovaným definitivním ukončením těžby uhlí a nastolením pouhelné doby.

Vzhledem k vašemu současnému působení ve Sněmovně, jak jako člen zdravotního výboru hodnotíte současnou situaci kolem vývoje pandemie nového koronaviru. Máte pocit, že ministerstvo zdravotnictví, potažmo vláda postupují tak, jak by měly? Co jim vyčítáte, a naopak, za co byste je pochválil?

Současná situace začíná být opět značně znepokojivá a bude potřeba nutně začít důsledně dodržovat epidemiologická doporučení. Věřím, že zodpovědností každý z nás může zásadně napomoci tuto pandemii zvládnout.

Jako člen zahraničního výboru určitě podrobně sledujete vývoj v Bělorusku. Můžete ho okomentovat? Jak hodnotíte postoj české vlády v této věci, ale i Parlamentu ČR, který přijal v souvislosti se situací v Bělorusku určitá usnesení.

Jsme přímými svědky snahy o destabilizaci Běloruska. V zásadní míře se na tomto pokusu podílejí některé zahraniční rozvědky a neziskové organizace. Věřím, že dojde k rychlému a efektivnímu řešení tak, že nebude narušeno geopolitické rozložení sil v regionu.

Jana DUBNIČKOVÁ