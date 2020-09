Ilustrační FOTO - Pixabay

Prymula vyhlásil další opatření

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ohlásil nová opatření v boji proti šíření koronaviru. Venkovních akcí se bude moci zúčastnit maximálně 2000 lidí, vnitřních 1000. Prymula též potvrdil povinnost barů a restaurací zavřít ve 22 hodin.

Dvoutisícový limit na venkovní akce se týká událostí kulturních i sportovních, více však ovlivní profesionální sport, kde jsou návštěvy nad 2000 lidí obvyklejší. Prymula také na tyto akce cílil. Problémem jsou podle něj nejen samotné zápasy, ale i kontakty lidí po zápasech kolem stadionů. »Někteří namítají, že by chtěli, aby to bylo poměrově, a ne limitováno na 2000, aby na velkých stadionech to bylo více. My si toto uvědomujeme, ale zcela záměrně je limitace na tomto počtu, protože v takovýchto případech dochází k poměrně blízkým kontaktům po ukončení zápasu kolem stadionu. To je důvod, proč tady nejsou rozdíly,« poznamenal ministr.

Po předchozím zmírnění opatření ministerstva zdravotnictví mohlo od počátku září na fotbalové zápasy přijít více diváků než dosavadních přibližně pět tisíc. Příznivci mohli zaplnit přes polovinu kapacity stadionu, například do Edenu s kapacitou 20 000 míst tak mohlo dorazit až 10 500 fanoušků.

Limit 1000 sedících lidí pro akce v interiérech platí pro prostory s oddělenými sektory. Běžných divadelních představení by se opatření podle Prymuly příliš dotknout nemělo. »Omezení je na 500 osob, pokud budou v jednosektorovém režimu, pokud ve vícesektorovém režimu, tak 1000 osob,« upřesnil. Výjimkou je podle něj Národní divadlo, které má vyšší kapacitu. Naopak na větší festivaly s plánovanou několikatisícovou účastí budou mít opatření velký dopad. »Bohužel to jinak v tuhle chvíli nejde,« dodal s tím, že vláda uvažuje o finančních kompenzacích pro pořadatele takových akcí.

Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob, řekl dále Prymula. Nadále platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí. Ministerstvo zdravotnictví naopak zatím neomezí počet hostů na svatbách nad rámec stávajících limitů pro hromadné akce.

Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

Všechna nově vyhlášená opatření jsou podle Prymuly omezena na 14 dnů.

Bary jsou problém

To se týká i zkrácení provozní doby restaurací a barů do 22 hodin, které ministr ohlásil již v úterý. Problémem jsou hlavně bary. Pod vlivem alkoholu jsou v nich lidé více v kontaktu a nedodržují rozestupy, řekl ministr. Zkušenosti ze zahraničí i z ČR ukázaly, že bary se často staly ohnisky nákazy, odkud se dál šířila.

Další mimořádná opatření se budou týkat kadeřnictví a holičství. Nebudou zavřená, ale dostanou další pokyny pro provoz. »Budou to opatření, která říkají například to, že tam musí probíhat dezinfekce. A že tam musí být dezinfekce k dispozici,« naznačil Prymula.

S omezením otevírací doby restaurací nesouhlasí Asociace hotelů a restaurací ČR, nicméně je to podle ní lepší než zavřít restaurace úplně jako na jaře.

Nutno uvolnit lůžka

Prymula rovněž zdůraznil, že v nemocnicích je třeba uvolnit kapacity, které nejsou dosud vyčleněny pro pacienty s COVID-19. Lůžka s ventilátory jsou téměř zaplněná, upozornil Prymula. »Chceme zrušit bariéru mezi lůžky covid a necovid,« řekl. S kraji chce konzultovat kapacity v jejich nemocnicích. »Potřebujeme, aby pacienti, pokud mají covid, zůstávali v jednotlivých krajích. Jejich transport na centrální zařízení nedává smysl, je ohrožující jak pro personál, tak transportní kapacity,« dodal. Přesouvat by se mohli až v případě, že někde bude kapacita naplněná. Podle něj se na to připravují plány.

Limitujícím faktorem pro provoz nemocnic je podle Prymuly personál. Česká lékařská komora v pondělí zveřejnila údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky, které ukazují rychlé přibývání nakažených zdravotníků. Lékařů s koronavirem bylo k 19. září 259, zatímco o měsíc dříve byli jen čtyři. U zdravotních sester počet pozitivně testovaných za stejné období vzrostl ze tří na 433.

Prymula uvedl, že pro nakažené zdravotníky budou platit i jiná karanténní opatření. Pokud budou bez příznaků, budou moci dál pracovat v respirátorech. Pokud nebude zdravotníků dostatek, zapojí se medici. V opravdu krizové situaci by se začali školit i laici, ale Prymula věří, že k tomuto černému scénáři nedojde.

Komise budou posíleny

Rovněž zasedl Ústřední krizový štáb. Dohodl se na posílení mobilních volebních komisí, aby mohly obsloužit až 16 000 voličů v karanténě při říjnových senátních a krajských volbách. Posílení mobilních volebních komisí podle jeho předsedy Jana Hamáčka (ČSSD) nebude problematické, protože je personálně zajišťuje armáda. Civilní zapisovatele by v případě potřeby mohli doplnit policisté.

Ústřední krizový štáb zároveň aktivoval krajské krizové štáby. Aktivace souvisí podle Hamáčka s požadavky krizového zákona. Na žádost krajů tak budou moci být použity složky integrovaného záchranného systému.

Hamáček také dodal, že o diskutované účasti opozice v ústředním štábu může rozhodnout premiér Andrej Babiš (ANO). Požadavek Prahy, aby v krizovém štábu mohl být i primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti), Hamáček probral s hejtmany. Shodli se prý, že stačí účast Jiřího Běhounka (za ČSSD), který asociaci vede.

Současná situace kolem epidemie koronaviru podle Hamáčka zůstává složitá a počty nakažených nevedou k optimismu. »Ale zatím se nenaplňuje nejhorší scénář,« zdůraznil s tím, že modely nyní ukazují, že koncem měsíce by mohlo být denně kolem 3000 až 6000 nově nakažených, což by neznamenalo přetížení zdravotnického systému. Zdravotnické kapacity jsou nyní dostatečné, řekl Hamáček. Krizový štáb ale podle něj bere vážně situaci se šířením nákazy v nemocnicích. »Nemůžeme dopustit, aby byl zdravotnický systém oslaben tím, že budou zásadně nakaženi zdravotníci,« zdůraznil.

(ste)