Zleva R. Blaško, M. Pěnčíková, M. Semelová a P. Franěk FOTO – Richard KNOT

Proti přepisování dějin

Včera proběhla v pražských Řeporyjích u pamětní desky ROA netradiční tisková konference kandidátů KSČM do Senátu Romana Blaška a Pavla Fraňka.

»Nemohli jsme se s volebním heslem Romana Blaška ‚Proti přepisování historie‘ asi sejít na symboličtějším místě,ty než u této ostudné desky,« přivítala přítomné předsedkyně pražského Krajského výboru KSČM Marta Semelová.

Součástí akce bylo i představení nové informační brožury Vlasovci, na které se podílel kolektiv autorů pod vedením Jaroslava Kojzara a veřejné prohlášení proti přepisování historie. »Protože kandiduji s číslem šest, má prohlášení šest bodů,« uvedl Blaško.

První bod připomíná, že téměř přesně před rokem, 19. září 2019, byly přijetím rezoluce o Významu evropské paměti pro budoucnost Evropy spuštěny procesy vyšší fáze přepisování historické pravdy našich i Evropských dějin. Proti této rezoluci hlasovala jako jediná česká europoslankyně Kateřina Konečná. »To jen dokazuje, že především komunisté jsou ti, kteří jsou schopni systematicky a komplexně jednak rozlišit toto nebezpečí a pak se s rozhodností postavit těmto procesům,« řekl Blaško a pokračoval:

Brožury Vlasovci, na které se podílel kolektiv autorů pod vedením Jaroslava Kojzara FOTO – Milan KRAJČA

»Stojíme u této desky vlasovců, jenž jsou symbolem nejen vlastizrady a kolaborantství, ale také zákeřného vraždění svých ale i slovanských národů. Včetně Čechoslováků.

Musíme se postavit těmto negativním jevům a spojit své síly proti vzrůstající fašizaci ve společnosti. Jednoznačně odmítnout vnucování kultu zrádcovství. Nebudeme trpět novodobé vlasovce, kteří jsou symbolem vlastizrady. Odmítáme lidsky vyvažovat vlasovce proti těm, kteří svou vlast nikdy nezradili a raději za vlast i nás položili život.

Odmítáme a tvrdě se budeme stavět proti přepisování ulic, hanobení a likvidaci soch, památníků a pomníků našim osvoboditelům. Ten, kdo se klaní vlasovcům, je sám novodobý vlasovec a vlastizrádce. Tito zrádci hájí cizí zájmy. Což je neodpustitelné. Nenecháme urážet a plivat na naše národní hrdiny, jako byli prezident, generál Ludvík Svoboda s těmi, kteří za nás riskovali, nebo dokonce položili svůj život.

Odmítáme systematické hanobení a odstraňování památníků, pamětních desek našich osvoboditelů. Účelové vyjímání těchto památečních míst z registru Ministerstva obrany o válečných hrobech a porušování mezinárodních smluv o vzájemné péči válečných hrobů.

Musíme si dát společenský závazek a to, odmítnout a ubránit historickou pravdu pro budoucí generace. Nevést dialog s novodobými vlasovci, protože se zrádci se dialog nevede. Ochránit naše dějiny, jazyk, kulturu a národní zájmy na základech pravého vlastenectví a ne nacionalismu.«

»Nechci opakovat, co bylo řečeno, ale souhlasím se vším, protože jsem byl na mnoha protestních akcích ohledně sochy maršála Koněva a hanebného činu na Praze 6. Ale do Senátu kandiduji na Praze 9 a to je oblast, která jednou má být Novou Prahou. O bydlení v Praze se většinou mluví, jako o králíkárnách. Ale já tvrdím, že nebýt ‚králíkáren‘, nebylo by kde bydlet. Ten kdo říká, že panelová výstavba není hezká, ať se jde podívat třeba do Francie, Itálie – tam uvidí panelovou výsravbu, jaké jsou to králíkárny. Naše panelová výstavba je vzorová. Věřím a budu prosazovat, aby se v budoucnu vytvořil odbor bytové výstavby a sociálních bytů, který by řešil bytovou nedostatečnost zejména pro mladé rodiny,« přiblížil svou volební prioritu Franěk. Podpořil to i Blaško.

Kandidáty přišla podpořit i poslankyně Marie Pěnčíková. »KSČM je v současné době jediná strana, která bojuje proti přepisování dějin. Je to potřeba říkat opakovaně a nahlas, obzvlášť tady v Řeporyjích, které jsou typickým příkladem, jak to dnes funguje. Jsem velice ráda, že oba mají tolik odvahy, že jdou do boje o Senát, protože to v současné době není vůbec jednoduché,« řekla Pěnčíková.

V nastalé diskusi se probíraly volební priority obou kandidátů, ale řeč přišla i na možnou spolupráci po zvolení do Senátu třeba v oblasti kvality silnic mezi Prahou a Středočeským krajem.

