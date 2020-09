Julian Assange, zakladatel WikiLeaks. FOTO - Wikimedia commons

Nobelovka pro Assange

Na tiskové konferenci v Praze byla zveřejněna výzva 29 českých vědců, umělců, publicistů a dalších osobností, aby byl Julian Assange, zakladatel WikiLeaks, nominován na Nobelovu cenu míru.

Novináře s ní seznámili čtyři ze sedmi mluvčích iniciativní skupiny (Jaroslav Bašta, Petr Hampl, Lenka Procházková a Josef Skála, dalšími mluvčími jsou Jan Kavan, Jan Keller a Jan Schneider). Podpořit je přišel i herec Ivan Vyskočil, další ze signatářů výzvy.

Julian Assange je navržen proto, uvádí se v ní, že »zpřístupnil světu autentické dokumenty, demaskující pozadí a motivy agresí, pošlapávajících mezinárodní právo za cenu statisíců zmařených životů, humanitárních kalamit a zpustošení celých zemí«. Navzdory vážným osobním rizikům tak »významně přispěl k úsilí celého mezinárodního společenství, které se válkám z prolhaných důvodů postavilo na odpor a přimělo jejich původce upustit od ještě nebezpečnějších činů«.

Julian Assange je zbaven svobody již řadu let. Momentálně je vězněn v Británii, kde čeká na verdikt tamního soudu, zda bude (třebaže je občanem Austrálie) vydán do USA. Tady mu hrozí až 175 let odnětí svobody, ne-li trest smrti. »Julian Assange se nesmí stát obětí drakonické pomsty!« apeluje výzva, pro niž česká iniciativní skupina hodlá získávat co nejširší podporu napříč světem. Vedle osobností, asociací a hnutí, které k válkám za »změnu režimu« zaujímají kritický postoj, se obrátí i na PEN klub a analogické subjekty, deklarující svobodu projevu a odpor k jejímu potlačování jako základ svého programu. Cílem je vytvořit co možná reprezentativní mezinárodní výbor, který by návrh prosazoval přímo vůči grémiu, rozhodujícímu o udělení Nobelovy ceny. Výzva bude adresována i českým ústavním činitelům a zpřístupněna všem organizacím a občanům, připraveným se k ní připojit.

Bude-li Julian Assange zbaven svobody i k datu Dne lidských práv (10. prosince), jsou mluvčí iniciativy připraveni usilovat o osobní setkání s ním v zahraničním vězení, aby ho seznámili s hnutím za jeho osvobození a nominací na Nobelovu cenu, a poskytli mu tak morální podporu i proti tlakům, jimž je vystaven v poslední době (například možnosti, že mu USA »udělí milost«, jen ovšem výměnou za vyzrazení jeho informačních zdrojů).

(za)