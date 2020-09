Oteplování planety se nás týká

Televize nám v minulých dnech ukázala, jak na Islandu mizí ledovce. Do několika desetiletí prý tato země bude ledovců prosta. Nejde však o Island, ten je jen jakousi připomínkou, že přece jen se s planetou něco děje. Varování švédské školačky se najednou ukázalo a ukazuje jako pravdivé. Je jen škoda, že v současné době její slova i ona sama se ztratila z obzoru. Přitom se ukazuje, že všichni ti, kteří varovali před oteplováním planety, měli a mají nemálo pravdy. Pochopili to dokonce i ve Spojených státech, kde otázka oteplování Země se dostala až do slovní přestřelky mezi oběma hlavními prezidentskými kandidáty blížících se voleb. Zatímco u nás se chováme, jako by se nás tato problematika netýkala, a přitom se nás bezprostředně týká. Souvisí i s problematikou vody, která právě ve střední Evropě znamená přijímat taková opatření, abychom se v brzké budoucnosti nepotýkali s jejím nedostatkem.

Jde zdánlivě o rozdílné problémy, ovzduší a voda. Není to však pravda. Příroda je jednotný systém a narušení rovnováhy vyvolá okamžitě nedozírné následky tam, kde bychom to nečekali. Je jistě pravdou, že střední Evropa sama není schopna ovlivnit světový ekosystém, cokoli ve světě změnit. Jenže každý, každá země, každý světadíl, je schopen v rámci svých možností něco udělat. Nejde jen o nesmírný konzum, který jakoby nemá hranic a devastuje Zemi. Mrhání potravinami, vodou, ničení ovzduší jsou charakteristikami 21. století. Nevolám po tvrdých zákrocích, ale po uvědomění si každého z nás, že není cestou vyčerpat pro naši současnou potřebu dary Země, že máme povinnost zanechat planetu pro příští generace tak, jak nám ji zanechali naši předci.

Myslím proto, že v současných krajských volbách bychom měli udělat vše pro ty strany, které jsou schopny zajistit udržitelný rozvoj, nebo alespoň napomoci v tom, abychom svou zemi nejen nevykořisťovali – nebojme se toho slova – ale především jí vraceli »její péči« tím, že budeme usilovat o to, aby i ona byla ještě krásnější a aby naše příroda, ovzduší, dary, které nám dává, byly skutečně chráněny a odstraněna všechna negativa, která jsou spojena s obdobím bezbřehé polistopadové exploatace. A takovou stranou je Komunistická strana Čech a Moravy.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje