Krušné září 1938

Jeden z nejtěžších roků Československa je od naší současnosti vzdálený už 82 let. I přes tuto dlouhou smyčku času jsou události toho roku stále aktuální a nesmějí být zapomenuty. V roce 1938 vstoupil spor Němců proti Čechoslovákům do extrému a vrcholné fáze. Ještě před podepsáním mnichovské zrady se uskutečnilo několik bestiálních útoků na naše pohraničí. Například na Liberecku, Jablonecku, Českolipsku, Karlovarsku atd. V mnoha případech, jako např. na Srbské na Liberecku, byli německým Freikorpsem zavražděni příslušníci československé celní správy.

Velká Británie v této době poslala bývalého ministra námořního obchodu lorda Runcimana na prohlídku československého pohraničí. Němečtí propagandisté sehráli pozoruhodné divadlo a Runcimana přesvědčili, že německá menšina »pod vládou Československa trpí«. Velká Británie v čele s Chamberlainem dohadovala s Adolfem Hitlerem v jeho vile zradu Československa. O krádeži československého pohraničí bylo rozhodnuto – ovšem pořád se nevědělo, v jakém rozsahu bude naše území zabráno. Přišla nejhorší varianta a návrh Hitlera, který předložil na mnichovské konferenci 29. září Itálii, Velké Británii a Francii, které Československo zradily. Významný je článek, který se nám dochoval z této doby a který ukazuje, že jediný, kdo mnichovskou dohodu kritizoval, byl Sovětský svaz.

Československo tedy v září 1938 zažilo jednu z nejhorších porážek ve své historii, a to bez jediného výstřelu a vinou států, které si sice říkaly »spojenci«, ale v zájmu ochrany vlastního peří nás hodily do chřtánu nacistického Německa. Po podepsání mnichovské zrady došlo k masovému a nucenému odchodu z pohraničí Čechů, kteří ztratili domovy a mohli si s sebou vzít jen nejnutnější věci. Při příjezdu do nitra Československa migranti neměli kde spát, měli strach o děti, o to, co budou dělat, a ještě se báli války. Situace, kterou si dnes asi nikdo z nás neumí představit. Přesně to je důvod, proč v roce 1945 byli po právu a dle rozhodnutí vítězných mocností Němci odsunuti nejen z Československa, ale i z ostatních států. Vždyť přes 90 procent Němců tehdy volilo Henleina, a tím i zánik pohraničí.

Jan KOROS, místopředseda OV KSČM v České Lípě