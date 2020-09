Ruku NATO

Opravdu jsem se v uvozovkách pobavil, když jsem si přečetl informaci o tom, jak se rozšiřuje americký vojenský kontingent v Litvě, co by kamenem dohodil od Běloruska.

Samozřejmě v článku bylo zmíněno, že se nejedná o jakoukoli reakci na údajně zmanipulované volby v Bělorusku. Jedná se o bratskou pomoc spojenců spojencům. Jedná se o pomoc litevskému lidu a o stabilizaci regionu severní Evropy, kde se to šíleně rozpínavé Rusko snaží napadnout USA. Všichni, kdo známe zeměpis, určitě víme, kdo zde mlží a kdo ne. Ostatně je to tak, že průměrný Američan vůbec neví, kde je Praha a kde je Vilnius. Průměrný Američan je zahleděný pouze do sebe samého.

Moc se nedivím Rusku, že slíbilo opačně pomoc lidu Běloruska. Ono není moc dobré ztratit spojence a potažmo územní nárazník před svou hranicí. Podivuji se však nad hysterií některých médií, když Rusko pořádá cvičení spojeneckých armád. Jaká to troufalost, na svém území pořádat manévry vojáků. Prezident Beneš také pořádal cvičení a následně i mobilizaci, když byl Hitler těsně u našich hranic. Tenkrát ještě věřil ve slavnou spojeneckou pomoc našich rádoby spojenců Francie a Velké Británie. Bohužel se spletl. Putin a Lukašenko se asi poučili a splést se nechtějí, je to prosté a zcela v pořádku.

V roce šedesát dva Sovětský svaz umístil rakety na území Kuby. No byl z toho pěkný malér, hlavně v USA. To bylo řečí a vyhrožování a Amík se teď diví, že se v Rusku cvičí. Jsou to takové ty váhy. V Iráku se to Amíkovi ještě povedlo. Na základě lží a polopravd tam vlítnul a tuto zemi okupuje de facto do dnešní doby. V Afghánistánu to byl jiný oříšek, tam dostal přes prsty a hlavně to tam nestálo za to. Nic moc nerostné suroviny a v poměru s mrtvými vojáky fakt nic moc. No a v Sýrii zatím vlastně to samé, co Afghánistán. Tam zafungovaly ty váhy, takové to machrování boxerů před vážením. Podívej se na moje svaly a bradu. Ty se radši podívej na moje skóre. Pošlu tě k zemi. Ne, já tebe pošlu k zemi. A to samé je i v Litvě a Bělorusku.

Všimněte si, že za celou dobu, co píši, jsem ani jednou nejmenoval třeba státy jako New York nebo Texas a ani třeba Alabamu. A považte, že je NATO obranný pakt. Něco mi tu prostě nesedí. Obrana USA v Litvě? Větší pitomost nikdo snad nevymyslí, ale uvidíme, pan Trump se překonává týden co týden.

Ruku NATO. Ten neurotický, sebestředný blondýn, při projevech ne nepodobný Mussolinimu, nám ještě ukáže. Neví, kde je Česko, ale USA si v Litvě a Bělorusku rozvracet nedá. Ruku NATO.

Pavel JÁCHYM