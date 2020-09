Ilustrační FOTO - Pixabay

Korona párty na Mácháči. Morálka Čechů se propadá

Záhada, jak se na konci léta mohla Česká republika proměnit z premianta v černou ovci Evropy a rozpoutat na svém území masivní šíření koronaviru, pomalu záhadou být přestává. Epidemiologové zveřejňují v této věci nová fakta. Krom nočních klubů patří k epicentrům šíření i jiné akce – jako například seznamovací večírky u Máchova jezera.

Na případ upozornil server Irozhlas.cz. Během seznamovacích akcí, kterých se na začátku září u Máchova jezera zúčastnily stovky studentů z různých univerzit, se nemocí COVID-19 nakazilo nejméně 116 lidí. Pořádání seznamovacích kurzů pro stovky studentů z celé republiky je v době koronavirové epidemie proti doporučení hygieniků. Občanský spolek Seznamovák toho však nedbal. Máchovo jezero na začátku září hostilo dva turnusy takových kurzů. Každého z nich se zúčastnilo zhruba sedm stovek studentů z různých univerzit. »Hygienické stanice kvůli tomu vytrasovaly už 116 nakažených, ve skutečnosti jich ale může být ještě víc,« napsal Irozhlas. Na většině akcí či her nenosili studenti roušky. Večer se chodili bavit do nedalekých Doks, kde je diskotéka a kemp Bílý kámen.

Kurzů se zúčastnili studenti Univerzity Pardubice, vysoké školy Ambis, Technické univerzity v Liberci, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity Karlovy, Českého učení technického a Vysoké školy ekonomické v Praze. Univerzity však od akce dávají ruce pryč, nijak s nimi prý nesouvisí.

Paradoxem je, že jsou to právě někteří vysokoškolští studenti, kteří připravují v současnosti demonstrace proti zavedení distanční výuky na vysokých školách, kterou vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví, aby otevření vysokých škol nespustilo další explozivní šíření. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) jsou to právě mladí lidé od druhého stupně základních škol výš, kteří jsou »nejzdatnějšími« přenašeči nákazy – sami většinou nemají výrazné příznaky nemoci, nebo jsou zcela bezpříznakoví, ale virus intenzivně šíří kolem sebe.

To je také jeden z důvodů, proč nový ministr zdravotnictví požádal ředitele základních a středních škol, aby na pátek vyhlásili ředitelská volna. Protože v pondělí je svátek, vzniklo by takto čtyřdenní volno. Prymula si slibuje, že zastavení kontaktů mezi mladými aspoň na čtyři dny by zploštilo křivku růstu nákazy. Reakce ředitelů škol je však pozoruhodná. Ředitelské volno bude mít v pátek jen 15 procent základních škol v ČR a z nich navíc polovina zabezpečí fungování školních družin, takže děti ve škole stejně budou. Oznámil to předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Podle Černého si ředitelé »volno chtějí pošetřit na dobu, kdy ho budou opravdu potřebovat«, neboť v jednom školním roce mohou mít takových dnů jen pět. Jako další důvod Černý zmínil i tlak rodičů nebo námitku ředitelů, že by bylo lepší o uzavření škol rozhodnout centrálně.

Podobný údaj zveřejnila i Pedagogická komora ČR, podle jejíhož odhadu v pátek neotevře mezi deseti a 20 procenty škol. Některé školy ale prodlouží víkend místo pátku o úterý. Zdůvodňují to tím, že tak budou mít školy i rodiče více času se na změnu připravit.

Reakce ředitelů dobře ilustruje, jak se od jara propadla morálka a disciplína ve společnosti, a jak se změnila atmosféra. Přitom přibývá i mrtvých, ale veřejnost jako kdyby otupěla a ztratila citlivost na zveřejňovaná data – v nemocnicích nyní leží s koronavirem 628 pacientů, z toho 120 ve vážném stavu. S nemocí COVID-19 dosud zemřelo 555 lidí, což je přibližně o 130 více než na začátku září. Od začátku epidemie ministerstvo registrovalo maximálně jednotky úmrtí s COVID-19 denně. To se ale nyní mění. V posledních třech dnech byl počet obětí dvouciferný. V pondělí zemřelo s koronavirem 14 lidí, dosud nejvíce. V úterý bylo obětí deset a ve středu jedenáct. Například lůžka s plicními ventilátory v pražských nemocnicích jsou téměř zaplněná. Od začátku září se počet hospitalizovaných s koronavirem více než ztrojnásobil, třikrát více je také lidí ve vážném stavu.

Přesto přišly nervózní reakce i od restauratérů a pořadatelů kulturních a sportovních akcí, jichž se rovněž nová opatření ministra Prymuly dotkla. Premiér Andrej Babiš (ANO) na to reagoval prohlášením, že vláda prodiskutuje otázku možných kompenzací, jak pro restaurace, tak pro pořadatele akcí. Restaurace a bary v ČR musejí zavírat nejpozději ve 22.00, omezil se také počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory.

Podle Babiše jsou sice opatření nepříjemná, situace s epidemií koronaviru ale není dobrá, zejména v Praze. »Ta opatření jsou na 14 dní a jde o to, aby teď to všichni respektovali. Doufejme, že se nám podaří tu křivku nárůstu nakažených zploštit a zastavit ten nárůst, abychom se mohli postupně vrátit do normálu,« řekl premiér. Opatření by měla skončit 7. října ve 23.59.

Za posledních sedm dní je nejhorší situace v Praze a jejím blízkém okolí. Třetím nejpostiženějším regionem v uplynulých sedmi dnech je Liberecko. Smysl podle Prymuly přestává mít takzvaný semafor, mapa hodnotící regiony podle rizika nákazy. Do dvou týdnů bude totiž celá červená, řekl.

(ste)