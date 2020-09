Ilustrační FOTO - Pixabay

Postřelení policisté při protestech v Louisville

Během protestů, které vypukly v Louisville v americkém státu Kentucky po středečním rozhodnutí v kauze zabité černošky Breonny Taylorové, byli postřeleni dva policisté. Demonstrace vypukly rovněž v dalších amerických městech.

Velká porota v Kentucky rozhodla, že v souvislosti s březnovým policejním zásahem v domě Taylorové, při němž 26letá pracovnice ve zdravotnictví zemřela, bude obžalován jen jeden policista ze tří. Stíhán není přímo za zabití této ženy, ale z ohrožení jejích sousedů neopatrnou střelbou. Vedení Louisville v očekávání nepokojů po zveřejnění rozhodnutí vyhlásilo noční zákaz vycházení, z centra téměř zmizela auta a majitelé obchodů zabednili výlohy. Demonstrace byly zpočátku převážně pokojné. Výstřely však zazněly ve chvíli, kdy se střetli těžkooděnci s protestujícími, které chtěli rozehnat před tamní devátou večerní (v 03.00 SELČ), kdy začal platit zákaz vycházení. Ve chvíli, kdy policisté použili slzný plyn a zábleskové granáty. V souvislosti se střelbou na policisty skončil v cele podezřelý člověk, úřady neuvedly, zda to byl protestující. Oba strážci zákona jsou mimo ohrožení života. Policie zatkla 46 lidí.

Demonstrace se sešly ve více než 10 městech USA. Ve Washingtonu se shromáždilo několik stovek lidí nedaleko Bílého domu na náměstí Black Lives Matter Plaza (Na černošských životech záleží) podle hnutí, které se staví proti rasismu a policejní brutalitě. Účastníci skandovali heslo Bez spravedlnosti žádný mír. V New Yorku se sešli lidé v Brooklynu, nelibost s rozhodnutím v Kentucky vyjádřili i protestující v Los Angeles, ve Filadelfii, v Indianapolisu, Atlantě či Dallasu. Jméno Taylorové se v posledních měsících stalo jedním z hesel protestů, jež vypukly v květnu po smrti černocha George Floyda po zásahu bělošského policisty. Zemřela při přestřelce v jejím bytě, do nějž vtrhli tři policisté v civilu uprostřed noci kvůli domovní prohlídce. Její přítel policisty údajně považoval za lupiče a začal po nich střílet, ti palbu opětovali. Jeden podle listu The New York Times vypálil do bytu naslepo 10 ran. Vyšetřovatelé však nedošli k jasnému závěru, čí kulky zasáhly neozbrojenou Taylorovou, stojící za zakrytými skleněnými dveřmi. Důvodem razie bylo podezření z obchodu s drogami, žádné se však v bytě nenašly. Ke stíhání zasahujících policistů vyzvala řada vysokých politických činitelů včetně kandidáta demokratů na prezidenta Joea Bidena. Ten odsoudil násilnosti při protestech. Podobně se vyjádřil i prezident Donald Trump. Vlivný černošský aktivista Al Sharpton označil obvinění směřující jen na jednoho z policistů za »silně nedostatečné«.

(ava, čtk)