Ilustrační FOTO - Pixabay

Ve Finsku odhalují nákazu psi

Finsko ve středu nasadilo na mezinárodní letiště u Helsinek psy, kteří údajně dokážou odhalit koronavirovou nákazu u lidí. Čtyři měsíce má trvat zkušební služba čtyř psů různých plemen, píše AP. Podle ní by se tento způsob testování mohl stát finančně nenáročnou a rychlou metodou odhalování infikovaných pasažérů.

Čtyři psi vycvičení finským sdružením stopařů začali pracovat na helsinském letišti, největším v severské zemi, v rámci projektu financovaného vládou. »Je to velmi slibná metoda. Psi jsou velmi dobří v čenichání,« řekla Anna Hielmová-Björkmanová, expertka ve zvěrolékařství z Helsinské univerzity. »Funguje to, bude to dobrá testovací metoda na jakémkoli místě.« Podle ní by mohli psi najít uplatnění na letištích, v přístavech i domovech seniorů, na sportovištích a kulturních akcích.

První v Evropě

I když i v některých dalších zemích, třeba v Austrálii, Francii, Německu a USA, experti studují psy coby detektory koronaviru, finský experiment patří v tomto ohledu mezi dosud nejrozsáhlejší. Finsko je druhou zemí po Spojených arabských emirátech (SAE) a první v Evropě, kde byli psi nasazeni k odhalování koronaviru. V metropoli SAE Dubaji byl podobný program zahájen už v létě.

Škrábání packou

Všichni pasažéři, kteří na helsinském letišti souhlasí s provedením testu, nepřijdou se psem přímo do styku. Otřou si pokožku ubrouskem, který je poté v nádobě přinesen psům. E.T., Kossi, Miina a Valo už předtím prošli výcvikem na odhalení rakoviny, cukrovky nebo jiných chorob. Pracovat mají na směny vždy po dvou. Během 10 sekund prý poznají, zda vzorek obsahuje virus SARS-CoV-2. Výsledek pak dají najevo škrábáním packou, lehnutím či štěkotem. Při pozitivním výsledku čeká dotyčného pasažéra ještě přezkoušení PCR testem.

(ava, čtk)