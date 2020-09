Ilustrační FOTO - Pixabay

Vídeň žádá test

Rakousko vydalo kvůli šíření koronaviru varování před cestami do Prahy. Platit začne v pondělí, informoval s odvoláním na vídeňské ministerstvo zahraničí list Die Presse. Kromě české metropole varuje Rakousko nově i před cestami do Paříže, Izraele a několika dalších zemí světa. Švédsko naopak už na seznamu rizikových zemí nebude.

O chystaném zařazení Prahy mezi rizikové oblasti už informoval i český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Zároveň uvedl, že se svým rakouským protějškem Alexanderem Schallenbergem jedná o výjimkách. Chtěl by mj., aby se opatření nevztahovalo na už zaplacené zájezdy. Obecně platí, že při příjezdu z rizikových zemí a regionů vyžaduje Rakousko negativní test na koronavirus, který nesmí být starší než 72 hodin. Pokud jej dotyčný nepředloží, musí nastoupit do karantény.

Podle českého ministerstva zahraničí je v Rakousku možné nastoupit do 10denní karantény v domácím prostředí nebo ve vhodném ubytování, které si dotyčný zajistí na vlastní náklady. V karanténě se pak musí nechat člověk do 48 hodin otestovat. Pokud je tento test negativní, může izolaci předčasně opustit. »Karanténní opatření se nevztahuje na osoby, které přes Rakousko tranzitují bez zastávky,« upozornilo české ministerstvo. Od pondělí začne v Rakousku platit varování také před cestami do francouzských regionů Ile-de-France, jehož součástí je Paříž, a Provence-Alpes-Cote d'Azur s metropolí Marseille. Na rizikovém seznamu nově budou i Izrael, Andorra, Argentina, Bahrajn, Kuvajt, Kostarika a Maledivy. Celkem od příštího týdne bude Vídeň varovat před cestami do 37 zemí světa a několika regionů. Kromě Švédska vyřadila ze seznamu většinu Portugalska s výjimkou severu a metropole Lisabonu. Českou republiku či její část mezi rizikové oblasti zařadily kvůli zhoršené epidemické situaci v posledních dnech i další státy, např. Slovensko, Německo či Nizozemsko, od pondělí bude negativní test vyžadovat při příletu z ČR i Řecko.

(čtk)