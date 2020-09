Ilustrační FOTO - Pixabay

Nové fórum pro plyn natruc Turecku

Šestice zemí východního Středomoří - Řecko, Itálie, Egypt, Izrael, Kypr a Jordánsko - zformovala organizaci, která bude spolupracovat v otázkách vývozu zemního plynu z této oblasti.

Fórum pro zemní plyn ve východním Středomoří (EMGF) chce vedle prosazování exportu z tohoto regionu také posílit vazby Izraele s arabskými sousedy, uvedla agentura Reuters.

Organizace bude sídlit v Káhiře a chce se soustředit na posilování regionální spolupráce. EMGF sdružuje regionální soky Turecka, které vede vleklý spor s unijními členy, zejména s Řeckem a Kyprem, ohledně práva na těžbu zemního plynu ve východním Středomoří.

Členem fóra je též palestinská samospráva, uvedlo v prohlášení izraelské ministerstvo energetiky. Francie o členství požádala, zatímco Spojené státy a Evropská unie dohodu podepsaly jako pozorovatelé. Do fóra mohou podle prohlášení vystoupit i další země východního Středomoří.

Izraeli fórum »přináší regionální spolupráci s arabskými a evropskými zeměmi, první svého druhu v historii - smlouvy za 30 miliard dolarů (asi 692 mld. Kč) na vývoz (izraelského) plynu do Jordánska a Egypta«, uvedl tamní resort energetiky. Zmíněné smlouvy považuje za pouhý začátek.

Egypt začal dovážet izraelský plyn začátkem letošního roku, a to i pro účely zpětného vývozu do Evropy a do Asie. Podmořské naleziště plynu Zohr, objevené u egyptského pobřeží v roce 2015, vyvolalo zájem o tamní energetický trh.

Těžbu plynu v regionu a vývoz suroviny komplikuje místní politické klima, infrastruktura, cena dopravy a soupeření Turecka s ostatními zeměmi východního Středomoří.

(ici)