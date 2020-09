Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Tradiční švédská pochoutka. Jako zkažená vejce

Když šéfkuchařka Malin Söderströmová otevře konzervu, vzduch na terase její pobřežní restaurace naplní štiplavý pach nechvalně proslulé švédské delikatesy – fermentovaného sledě. Takzvaný surströmming přitahuje v poslední době pozornost na internetu, kde odvážlivci zveřejňují videa zachycující je při konzumaci této specifické lahůdky, píše agentura AFP.

Restaurace Malin Söderströmové se nachází v malé rybářské vesnici Skärså více než 200 kilometrů severně od Stockholmu v budově někdejší továrny na zpracování sleďů. Kuchařka tradiční švédskou pochoutku, která zapáchá jako zkažená vejce, brání. »Směsice kyselé a slané chuti tohoto sledě společně s chlebem, brambory, máslem a cibulí je prostě fantastická,« říká 51letá Švédka, když stojí oblečená v černé zástěře před restaurací.

Konkrétní den pro »pochoutku«

Prarodiče Söderströmové žili v jednom z červených dřevěných rybářských domků ve Skärså poblíž mořského břehu a surströmming, což v překladu znamená kyselý sleď, byl na jejím jídelníčku už od dětství. Sledi, ulovení v Baltském moři, se nejprve nasolí a potom se nechají několik měsíců kvasit v sudech, než jsou zakonzervováni. Surströmming pochází jako delikatesa ze severního Švédska, kde je jeho konzumace nejběžnější, konzervy jsou ale dostupné ve velkých supermarketech po celé zemi. V posledních letech vzniklo i muzeum zasvěcené této rozporuplné švédské pochoutce a některé restaurace vyhrazují konkrétní den pojídání fermentovaných sleďů tak, aby zápachem nepohoršily ostatní hosty. Vzhledem k odlivu zákazníků kvůli nemoci COVID-19 ale Malin Söderströmová a její sestra Anna den věnovaný sleďům tento rok zrušily.

Malá ukázka konzumace

Místo toho zorganizovaly malou ukázku, jak pokrm náležitě vychutnat. K degustaci pozvaly pár svých přátel a kolegů. Surströmming podávaly na tenkém, křupavém švédském chlebu s nasekanou červenou cibulkou, vařenými brambory, rajčaty, pažitkou, zakysanou smetanou a tvrdým sýrem. A upozorňovaly přitom, že konzervy je třeba otevírat na čerstvém vzduchu. Pětadvacetiletý vrchní kuchař Joseph Netzler vyzkoušel tuto rybu poprvé, s knäckebrotem, koprem a bramborami. Opatrně si přičichl a pak ukousl první sousto. »Vonělo to podstatně lépe, než jsem si myslel, a chutnalo to dobře,« uvedl na zahrádce před restaurací s výhledem na malý přístav vesnice Skärså. »Na nějakou dobu mi to bude stačit, ale za rok za dva bych to mohl zkusit znovu,« dodal.

»Ten smrad se nedá vydržet«

Söderströmovou pobavila videa lidí pocházejících z jiných zemí než ze Švédska, na nichž je vidět, jak v uzavřených prostorách otevírají konzervy s fermentovanými sledi a snaží se všechny ryby spořádat bez jakýchkoliv příloh. Na záběrech je patrné, jak obtížné je pro ně čelit zápachu, který surströmming vydává. »Ten smrad se nedá vydržet. Chuťově je to jednoduše slizké,« prohlašuje na videu jeden z odvážlivců, který se znechucenou grimasou uždibuje kus ryby bez přílohy. »Samozřejmě, že jim to připadá odporné. Kdybych to jedla tímhle způsobem, myslela bych si totéž,« říká Söderströmová s úsměvem. »Jídlo je důležité jako celek. To, s kým jíte, kde jíte a jak. Chci tuto tradici uchovat,« dodává.

