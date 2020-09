Ilustrační FOTO - Pixabay

Kontrola fungování železniční dopravy

Od prosince loňského roku jezdí na železnici několik dopravců. Jedním z nich je také Die Länderbahn, který provozuje dlouhodobě dopravní sítě a linky hlavně na německém území. V Ústeckém kraji aktuálně zajišťuje dopravní výkony na třech tratích - jsou to linky U12, U14 a T7.

O tom, jak probíhá modernizace u Die Länderbahn a RegioJet, se jel přesvědčit náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek (KSČM). »Při uzavření smluv se jednotliví železniční dopravci zavázali, že budou splňovat určité standarty kvality, které si my jako objednatel veřejné dopravy v kraji přejeme. Vozidla by měla do dvou let projít modernizací a inovací, aby jejich vybavení odpovídalo vozidlům jednadvacátého století,« řekl Komínek.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Konkrétně železniční dopravce Die Länderbahn disponuje v Ústeckém kraji devíti vozidly (z toho jsou dvě záložní) typu RegioSprinter s bezbariérovým přístupem a velkými panoramatickými okny. Celkem dvě vozidla prošla plánovanou inovací. Cestující zde naleznou nové potahy na sedačkách, novou protiskluzovou podlahu, klimatizaci, Wi-Fi připojení i zásuvky. Vlakové jednotky musí také kromě moderního zařízení splňovat jednotný barevný design. Vlaky tak v našem kraji postupně zelenají.

Dalším z dopravců, který jezdí od prosince v Ústeckém kraji a inovoval své vybavení, je RegioJet. Jeho vlaky už také postupně zelenají a interiér doznal pár změnám. Jsou zde nově čalouněná sedadla, nové obložení i nová podlaha. Pro cestující je zde dostupné Wi-Fi připojení. »Společnost RegioJet zmodernizovala vlakové jednotky řady 628.2 nad rámec smlouvy, tyto vozy budou od příštího roku vyměněny za nové elektrické jednotky, ale i přesto ty stávající RegioJet vylepšil, aby poskytly cestujícím kvalitní a pohodlné cestování,« dodal Komínek.

(za)