Kdo koho musí chápat

Poslední německý a tedy vlastně unijní plán, jak přerozdělovat migranty a co s nimi dál, je vlastně novým pokusem, jak vnutit zemím, které je odmítají přijímat, je vlastně přijmout a starat se o ně. A to, i když do oněch zemí nemíří, protože tady dostanou méně než v Německu, kde náruč svého času otevřela Angela Merkelová. Chápu Řecko, že se těch, kteří jsou na jejich území, chce zbavit. Chápu migranty, že chtějí do Evropské unie. Tady je pro ně přichystáno tolik výhod, že odmítnout je, by bylo bláznovství. A to často bez práce, protože ani pro Evropany často práce není a umřít tady, na rozdíl od jejich vlastí, nikdo nikoho nenechá. Navíc, pokud jsou přitom bigotními muslimy, »na nevěrce« se dívají zpoza patra, často si myslí, ať oni platí, ať je živí a zabezpečí jim svoji životní úroveň. Chápu i vedení Evropské unie, že neví, co s tisíci přiběhlíky a ani, jak současným lidskoprávním přístupem účinně zabránit jejich příchodu, když navíc Turecko pokračuje v politice vydírání. Chtěl bych však, aby vedení Unie a Merkelové Německo chápalo i nás.

Jsme země, tedy my ve východní a střední Evropě, které nikdy neměly kolonie a tedy neměly ani haléř z nich. Naše životní úroveň je taková zásluhou práce našich předků a nás dnes. V tom je rozdíl oproti Francii, Anglii, Nizozemí, Belgii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, ale i Německu, které jich bylo po Velké válce zbaveno. Dodnes bývalé koloniální země si osobují právo být prvními ve svých bývalých koloniích a zasahovat do dění v nich. Dodnes jejich zájmy mají přednost nad zájmy jiných.

Jsme zemí, která nerozvrátila politické systémy v mnoha afrických a blízkovýchodních zemí. My to nebyli, kdo zničil klidný vývoj v Libyi, kdo rozhodl o napadení Iráku a Afghánistánu, kdo má na svědomí bratrovražednou válku v Sýrii, i když nepopírám, že ve většině těchto případů hlavní úlohu měl protektor za mořem. Naše letadla nebombardovala bratry Srby, ani Tripolis.

Jsme zemí, pro niž solidarita není stále ještě prázdné slovo anebo znakem podřízenosti. Pomáhat, jak zdůraznila i naše vláda a před odjezdem do Bruselu ve čtvrtek Andrej Babiš, chceme, ale tam v oněch zemích, kde válka či jiné zásahy narušily život. Ti, kteří utíkají, by měli dostat právo si vybudovat podle svých náboženských, sociálních, historicko společenských zvyklostí svoji zem a podle své práce si ji povznést na jimi přeceňovanou evropskou úroveň, což znamená i konec snahy mocného kapitálu jim zde určovat, jak mají žít. Přitom mnozí migranti utíkají za lepším životem a válka na to neměla žádný vliv. Míchání kultur a společenských zvyklostí nikdy nevedlo nikam. Naopak časem přineslo nesnášenlivost a značné sociální problémy. Tak chápu já, jako komunista, svou solidaritu.

Jaroslav KOJZAR