Selský rozum

Pátek 25. září by byl normální pátek. Kdyby… Kdyby »…zpěvák nedozpíval…« a nezačal »…velet plukovník…« - to je citace z jednoho rozhovoru.

Asi z nejednoho, ale to je jedno, já to slyšel z úst jedné blonďaté paní asi v mém věku. Na autobusové zastávce své kolegyni říkala tak, že to nešlo neslyšet, něco ve smyslu: »…já to říkám pořád: to je tím, že tam ty lidi lezou! Přece když mi nic není, proč chodit na testy? Ale voni ne, voni tam furt lezou, čekaj tam hodiny a pak to nemá růst! To chce zdravej selskej rozum! Říkali to v televizi a psali to na internetu!«

Trochu jsem se nad tím pozastavil. Buď paní myslí, že lidé, kterým nic není, zvyšují počty nakažených. Anebo si myslí, že se nakazili právě v té frontě a test ten virus objeví už několik minut po jeho získání. Ale zdravým selským rozumem opravdu lze odvodit, že čím víc je testů, tím víc může být nakažených.

Dámy nastoupily do autobusu a já myslel, že budu mít klid, ale… Hned na příští zastávce nastoupilo s prominutím, vlastně bez prominutí stádo. Jak jsem se dozvěděl, byli to osmáci, kteří jeli trávit ředitelské volno do jakéhosi »džampparku« či co. Jen o pár metrů dále nastupovala do jiného autobusu jiná skupina »mládeží«, jak bylo hezky použito ve filmu Ať žijí duchové. Jak jsem se dozvěděl, ti jeli na »adapťák«…

Odkud to všechno vím, není složité zjistit: z Facebooku, ten ví věcí… A tam jsem se třeba dozvěděl i následující: »Jen ať si děti užijí. Přece nebudou pořád zavření doma. Určitě se rodiče mohli svobodně rozhodnout, jestli dítě pustí, nebo ne.« »Ano, skupina, co spolu tráví v jedné místnosti celý den, jede spolu jinam. Velký problém. Kdyby se všichni starali o sebe, bylo by o všechny dobře postaráno.« »Teď se na seznamovacím pobytu nakazilo 160 vysokoškoláků. Některé věci nedávají logiku…« »Jediné reálné nebezpečí, které v současnosti dětem hrozí, je to, že onemocni - ne COVID-19, ale tím, že dýchají ten bordel, který se jim usazuje zevnitř na rouškách. Roušky ve školách je jen předvolební alibismus, pokud mají děti možnost odjet někam do přírody, kde budou na čerstvém vzduchu a bez roušek, jedině dobře. Škoda, že tam nemohly odjet všechny třídy.« »Jsem pro, ať jezdí, myslím, že toho nesmyslného strašení bylo dost. Jsem ráda, že naše škola není tak připodělaná a berou vše selským rozumem.«

A včíl mudrujte…

Zbyšek KUPSKÝ