Ilustrační FOTO - Pixabay

Virus vrátil do hry potravinovou soběstačnost

Stále více odborníků mluví o tom, že by pandemie koronaviru mohla způsobit potravinovou krizi. Podle mnohých se tak znovu dostává do popředí otázka potravinové soběstačnosti země.

K těm, kdo tuto otázku otevírají, patří i tým profesora Michala Hejcmana z České zemědělské univerzity (ČZU). Nedávno vydal varování, že pandemie může přinést poměrně náhle nedostatek základních potravin, jako je mouka, máslo nebo maso. Vědci ČZU se odvolávají na případy z minulosti, například z epidemie španělské chřipky po první světové válce. »Každá takováto velká krize je spojená s nějakou potravinovou nedostatečností,« varoval v rozhovoru pro Českou televizi Hejcman.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip s tímto názorem zcela souhlasí. »Potravinová soběstačnost se stala zásadní otázkou, vývoj pandemie vytváří problém dopravy na delší vzdálenosti, včetně uzavírání některých oblastí. Řešením globální krize je obnova lokální výroby, pěstitelství a chovatelství. Žel v ČR půjde nejen o zeleninu a ovoce, ale i vepřové maso,« uvedl Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip

Podle Hejcmana má současné zemědělství výhodu oproti krizím v minulosti, že má k dispozici vyspělejší technologie, na druhou stranu může podle něj čelit například náhlému nedostatku pracovníků, který rychle povede ke zmenšení chovů a produkce potravin. Zemědělství vyspělých států si zvyklo na sezonní pracovníky, většinou cizince z chudších zemí, a ti mohou při neprostupnosti hranic chybět.

Podle vědců z ČZU je potřeba revidovat i politiku hmotných zásob, co se týká potravin. V současnosti státní hmotné rezervy skladují zásoby potravin jen na 1,3 dne. To je podle vědců v krizové situaci velmi málo. Ředitel Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr ujistil, že to se brzy změní. Podle pokynů ministerstva zemědělství stát přechází na model zásob potravin na 15 dnů.

(ste)