Ilustrační FOTO - Pixabay

Volnočasové aktivity se asi omezí na 10 až 20 lidí

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) předpokládá, že ohlášené omezení volnočasových aktivit bude znamenat maximální účast deset až 20 lidí. Vyhlášení příslušného opatření očekává ve středu nebo v pátek, řekl v pořadu Partie v televizi Prima. Neočekává také, že by se v rámci opatření proti koronaviru uzavíraly základní školy, pravděpodobný je ale podle něj přechod středních škol na dálkovou výuku. Na vysokých školách by měla distanční výuka platit aspoň měsíc. Podle něj opatření mají sloužit ke snížení reprodukčního čísla šíření koronaviru, nyní je mezi 1,26 a 1,29.

Prymula zdůraznil, že čím později se restriktivní opatření zavedou, tím déle budou muset platit. Společně s omezeními by chtěl představit i plán na delší dobu, který by ukázal, jak se situace může vyvíjet zhruba do Vánoc.

Plánované omezení volnočasových aktivit ohlásil Prymula tento týden. Uvedl, že by se stanovil maximální možný počet účastníků, číslo se podle něj bude pravděpodobně pohybovat mezi deseti a 20. Výjimka by mohla podle něho platit pro svatby, kde by mohlo být maximum 30 účastníků.

Základní školy se nyní podle Prymuly zavírat nebudou, očekává ale přechod středních škol na dálkovou výuku, protože tento vzdělávací stupeň je nyní nejrizikovějším prostředím z hlediska šíření epidemie. Výjimka by mohla být pro první ročník středních škol. Prymula také zmínil, že bude jednat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) o dočasném zrušení výuky hudební výchovy a tělocviku, při kterých žáci nenosí roušky.

Na vysokých školách by podle Prymuly měla být alespoň měsíc distanční výuka, než se uklidní nynější rychlé šíření epidemie. Výjimka by mohla platit pro studenty v prvních ročnících, kteří jsou na univerzitách noví. Měli by mít možnost studovat kombinovaně, aby se mohli seznámit s prostředím.

Prymula také uvedl, že je třeba posílit kapacity testování na covid-19. V současnosti se pohybuje kolem 23.000 denně, ministr očekává, že v řádu dnů by se mohlo dosáhnout 30.000 testů denně. Posílí se také trasování, do kterého se zapojí 660 profesionálních telefonistů z call center.

Za klíčový problém ministr považuje kapacitu nemocničních lůžek vyčleněných pro pacienty s covidem-19, která se podle něj naplňuje, například v Praze je vyčerpána z 90 procent. Nyní začíná proces restrukturalizace lůžek, což může vést i k odkládání některých operací, uvedl Prymula.

Pražský magistrát oznámil, že vytipoval lůžka pro pacienty s lehčím průběhem covidu-19 pro případ, že by fakultní nemocnice neměly dostatečné kapacity lůžek akutní péče. Mezi vytipovanými místy jsou prostory Městské nemocnice následné péče ve Vysočanech, jedno patro Domova pro seniory Zahradní město a jeden prázdný pavilon Psychiatrické nemocnice Bohnice, uvedl magistrát v tiskové zprávě.

Problém je podle Prymuly i v tom, že některá lůžka pro akutní pacienty jsou obsazena lidmi, kteří akutní péči nepotřebují. "My tady hospitalizujeme spoustu sociálních pacientů, kteří by měli být v úplně jiných zařízeních, ne v zařízeních akutní lůžkové péče. A když to nějaký způsobem kvantifikujeme teď u covidu, tak to je plných 40 procent pacientů," řekl. Podle něj je třeba hledat způsoby, kam tyto pacienty přesunout. Jako možnost zmínil využití prázdných pavilonů v některých nemocnicích, které se rozšířily a nevyužívají všechny své budovy.

(čtk)