Ilustrační FOTO - Pixabay

Salač po dobrém startu dojel ve Velké ceně Katalánska dvanáctý

Filip Salač obsadil v motocyklové Velké ceně Katalánska v Barceloně dvanácté místo a potřetí v sezoně Moto3 bodoval. Osmnáctiletý jezdec měl výbornou první polovinu závodu a krátce figuroval i na druhé pozici. Závod královské MotoGP vyhrál Francouz Fabio Quartararo a dostal se do čela průběžného pořadí mistrovství světa.

Salačovi se v Barceloně po vydařené kvalifikaci povedl i start a ze sedmé příčky se posunul na pátou. Několik kol jezdil v čelní skupině a po pádu adeptů na titul Alberta Arenase a Johna McPheeho po kolizi se dokonce na chvíli ocitl na pódiových příčkách. Poté ale český jezdec zpomalil a postupně se propadal.

Dvanáctým místem vyrovnal Salač druhý nejlepší výsledek v sezoně z Velké ceny Štýrska. Nejlepší umístění zaznamenal na úvod sezony před dlouhou koronavirovou pauzou v Kataru, kde dojel osmý.

"Měl jsem suprový start a snažil jsem se probojovat dopředu. Dařilo se mi, v jednu chvíli jsem byl i druhý, což se mi ještě v životě nepovedlo, byl to skvělý pocit. Pak mě předjel Binder a udělal jsem dvě malé chybky, předjelo mě víc jezdců a od poloviny závodu jsem se nemohl dostat před Raúla Fernándeze, který jel hodně neobvyklou stopu. Až v posledním kole se mi ho podařilo předjet. Dvanácté místo není moje nejlepší, ale myslím, že jsem předvedl super podívanou a ukázal, že na to mám a že sem patřím. A to je pro mě důležité," uvedl Salač v tiskové zprávě.

Na první vítězství v kariéře dosáhl v Barceloně Jihoafričan Darryn Binder a navázal na triumf bratra Brada v MotoGP v srpnové Velké ceně České republiky. Na pódium ho doprovodili Italové, Salačův týmový kolega Tony Arbolino a Denis Foggia.

V MotoGP si dojel pro třetí vítězství v sezoně Quartararo na yamaze, jenž po dvou úvodních červencových závodech v Jerezu ovládl i třetí letošní Velkou cenu na španělském území. Druhé místo obsadil domácí Joan Mir ze Suzuki před týmovým kolegou a krajanem Álexem Rinsem.

Quartararo vystřídal po osmém ze 14 závodů v čele pořadí Itala Andreu Doviziosa, jenž závod po pádu nedokončil. Stejně dopadl jeho legendární krajan Valentino Rossi. Devítinásobný mistr světa skončil na zemi bez cizího zavinění devět kol před koncem, když jel relativně neohrožován na druhém místě. Jednačtyřicetiletý Ital tak v dobře rozjetém 350. závodě nedosáhl na jubilejní 200. stupně vítězů v nejsilnější kategorii.

V Moto2 si dojel pro třetí vítězství v sezoně z pole position Rossiho nevlastní bratr Luca Marini a zvýšil vedení v průběžném pořadí. Před krajanem Eneou Bastianinim, jenž byl šestý, má Ital náskok 20 bodů.

Zkrácený šampionát pokračuje za dva týdny v Le Mans.

Velká cena Katalánska, závod MS silničních motocyklů:

Moto3: 1. D. Binder (JAR/KTM) 38:32,507, 2. Arbolino -0,103, 3. Foggia (oba It./Honda) -0,157, 4. García (Šp./Honda) -0,232, 5. López (Šp./Husqvarna) -0,386, 6. Fenati (It./Husqvarna) -1,436, ...12. Salač (ČR/Honda) -2,536.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 15 závodů): 1. Ogura (Jap./Honda) 122, 2. Arenas (Šp./KTM) 119, 3. McPhee (Brit./Honda) 98, 4. Arbolino 95, 5. Vietti (It./KTM) 94, 6. Suzuki (Jap./Honda) 75, ...21. Salač 16.

Moto2: 1. Marini (It./Kalex) 38:11,103, 2. Lowes (Brit./Kalex) -0,981, 3. Di Giannantonio (It./Speed Up) -4,399, 4. Navarro (Šp./Speed Up) -5,608, 5. Roberts (USA/Kalex) -5,797, 6. Bastianini (It./Kalex) -6,080.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 15 závodů): 1. Marini 150, 2. Bastianini 130, 3. Bezzecchi (It./Kalex) 114, 4. Lowes 103, 5. Martín (Šp./Kalex) 79, 6. Nagašima (Jap./Kalex) 72.

MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 40:33,176, 2. Mir -0,928, 3. Rins (oba Šp./Suzuki) -1,898, 4. Morbidelli (It./Yamaha) -2,846, 5. Miller (Austr./Ducati) -3,391, 6. Bagnaia (It./Ducati) -3,518.

Průběžné pořadí MS (po 8 z 14 závodů): 1. Quartararo 108, 2. Mir 100, 3. Viňales (Šp./Yamaha) 90, 4. Dovizioso (It./Ducati) 84, 5. Morbidelli 77, 6. Miller 75.

(čtk)