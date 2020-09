Hamilton po penalizaci rekord nevyrovnal, vyhrál Bottas

Lewis Hamilton ve Velké ceně Ruska formule 1 rekord Michaela Schumachera v počtu vítězství v závodech mistrovství světa nevyrovnal, po desetisekundové penalizaci skončil třetí. V olympijském Soči vyhrál Hamiltonův kolega z Mercedesu Valtteri Bottas z Finska před Nizozemcem Maxem Verstappenem z Red Bullu.

Hamilton startoval z pole position, ale při první výměně pneumatik musel strávit v boxech deset sekund navíc. Britský pilot dostal dva pětisekundové tresty za to, že si před začátkem závodu zkoušel dvakrát start na nepovoleném místě trati.

"Musím se podívat, jak to přesně stojí v pravidlech a co jsem vlastně udělal špatně. Jsem si stoprocentně jistý, že nikdo nedostal dva pětisekundové tresty za něco tak směšného. Nikoho jsem neohrozil. Udělal jsem to během let na milionu tratí a nikdy s tím nebyl problém," zlobil se Hamilton v rozhovoru pro Sky Sports.

Lewis Hamilton. FOTO - Wikimedia commons

Šestinásobný mistr světa Hamilton tak nevyužil první možnost 91. vítězstvím v kariéře vyrovnat Schumacherův rekord. Zůstal však po desátém ze 17 závodů v čele šampionátu, který vede o 44 bodů před Bottasem. Fin vyhrál podruhé v sezoně a podeváté v kariéře.

"Nikdy se nevzdávám. Byl to dobrý den," uvedl Bottas, jenž po projetí cílem poslal přes vysílačku vulgární vzkaz svým kritikům. "Je fajn zase po delší době vyhrát. Budu se snažit zůstat na téhle vlně. Ještě zbývá pár závodů do konce sezony, takže nikdy nevíte. Pojedu na maximum, nevzdám to a uvidíme, jak to skončí," dodal finský pilot, jenž vyhrál v červenci úvodní Velkou cenu Rakouska.

Bottas po startu z třetí pozice okamžitě předjel Verstappena a dokonce na konci rovinky útočil na Hamiltona. Britský jezdec vedení uhájil, ale jen do 16. kola, kdy si musel v boxech odbýt desetisekundový trest. Na trať se vrátil jako jedenáctý, a i když se podle očekávání prodral startovním polem, výš než na třetí místo se nedostal. Jednatřicetiletý Bottas porazil Verstappena o 7,729 sekundy, Hamilton ztratil 22,729 sekundy.

Před zkouškou startu se přitom Hamilton týmu vysílačkou ptal, zda ji může absolvovat na daném místě, a dostal kladnou odpověď. Podruhé během tří závodů ho tak chyba stáje připravila o šanci na vítězství. Ve Velké ceně Itálie dostal pětatřicetiletý Brit penalizaci na to, že vjel do depa, i když byla boxová ulička uzavřena. Tým ho před tím varoval příliš pozdě.

"Nebyl to úplně nejlepší den. Ale beru body, které jsem získal, a jdeme dál," uvedl Hamilton v oficiálním rozhovoru po závodě, kdy nechtěl incident rozebírat. Dostal za něj navíc dva trestné body a už jen dva ho dělí od distance na jednu Velkou cenu. V příštích třech Grand Prix se bude muset Hamilton závodních incidentů vyvarovat - první část bodů se mu vymaže až v polovině listopadu v Turecku.

"Samozřejmě ten trest byl přehnaný. Ale to se dalo čekat. Snaží se mě zastavit, ne?" řekl pro Sky Sports dominantní jezdec posledních let. "Ale já si s tím poradím. Musím jen zůstat soustředěný," dodal Hamilton.

Jediným rekordmanem se tak stal Kimi Räikkönen z Alfy Romeo, jenž absolvoval 322. Grand Prix v kariéře. Čtyřicetiletý Fin vyrovnal historické maximum Brazilce Rubense Barrichella.

Zkrácený světový šampionát F1 pokračuje za dva týdny Velkou cenou Eifelu na Nürburgringu.

Pořadí Velké ceny Ruska:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:34:00,364, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -7,729, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -22,729, 4. Pérez (Mex./Racing Point) -30,558, 5. Ricciardo (Austr./Renault) -52,065, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -1:02,186, 7. Ocon (Fr./Renault) -1:08,006, 8. Kvjat (Rus./Alpha Tauri) -1:08,740, 9. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -1:29,766, 10. Albon (Thaj./Red Bull) -1:37,860.

Nejrychlejší kolo: Bottas.

Průběžné pořadí MS (po 10 ze 17 závodů): 1. Hamilton 205 b., 2. Bottas 161, 3. Verstappen 128, 4. Norris (Brit./McLaren) 65, 5. Albon 64, 6. Ricciardo 63.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 366, 2. Red Bull 192, 3. McLaren 106, 4. Racing Point 104, 5. Renault 99, 6. Ferrari 74, 7. Alpha Tauri 59, 8. Alfa Romeo 4, 9. Haas 1.

(čtk)