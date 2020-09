Hubert Hanika s dochovaným partyzánským praporem

Partyzánský prapor do zemského muzea

Originál bojového praporu Partyzánské skupiny Wolfram z období boje proti nacistům a fašistickým okupantům v období druhé světové války předal ve svém domě v Hostěnicích na Brněnsku válečný veterán Hubert Hanika s chotí do sbírek depozitáře Moravského zemského muzea v Brně.

Tento významný artefakt se tak dostal na místo, kam nepochybně patří. Historik Jan Břečka předal válečnému veteránovi darovací smlouvu a poděkoval mu za vzornou mnohaletou péči o uschovaný prapor. Ten připomíná boj proti nacistům na střední Moravě i severně od Brna. Bojové paraskupině, vysazené na území protektorátu Čechy a Morava ze Západu, velel kpt. Josef Otisk (1911-1986), předválečný absolvent vojenské akademie. Své poslání podřizoval úsloví: »Až válka ukáže kvality každého jedince!« Šestnáctého října 1990 byl Otisk povýšen in memoriam na podplukovníka pěchoty. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Brně-Líšni. V místě jeho posledního odpočinku je každoročně v lednu pietně uctíván jeho odkaz a bojová cesta - informoval za organizaci pro péči o válečné veterány Jan Kux.

Antonín Kočvara redigoval text odbojářských pamětí.

Pečlivý přístup k uchování paměti protifašistického odboje projevil i další válečný veterán Antonín Kočvara (96 let). Snímek Kryštofa Kuxe jej zachytil na chalupě v Suchém na Blanensku nad studiem obsahu jeho válečného životopisu. Pečlivě si prošel děje sepsané historikem ve snaze, aby byly co nejvíce pravdivé a objektivní. V textu doplnil některé skutečnosti. Ani vysoký věk mu nebrání ve sledování nově vydávaných knih o válečných událostech v regionu, např. na Drahanské vrchovině. S řadou lidí ale společnou řeč nenachází. »Mnohá válečná fakta novodobé pohledy na protifašistický odboj a německou okupaci naší vlasti vynechávají a zamlčují je. A to je pro hodnocení válečné historie nepochybně velká škoda,« řekl veterán při setkání s autorem připravované publikace.

Text, který Kočvara redigoval, je pečlivě připravován do knihy o válečných veteránech druhé světové války z Brněnska.

(vž)

FOTO - Kryštof KUX