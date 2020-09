Ilustrační FOTO - Pixabay

Remdesivir dochází, ale bude

Nemocnicím v České republice dochází lék remdesivir na těžké formy nemoci COVID-19.

Uvedl to Český rozhlas - Radiožurnál na základě informací Sekce nemocničních lékárníků a vedoucího lékaře Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Martina Balíka. Ministr zdravotnictví Roman Prymula sdělil, že jeho úřad dojednává s výrobcem léku, americkou firmou Gilead Sciences, dodání další várky remdesiviru do konce tohoto týdne. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová sdělila, že remdesiviru je v současnosti dost pro všechny pacienty, kteří ho potřebují.

»Zpřísnila se indikace (důvody pro použití léku, pozn. red.) a jednáme s firmou Gilead o dodávce léku, která by měla dorazit v průběhu tohoto týdne,« oznámil Prymula. Také ředitel české pobočky Gilead Sciences Pavel Březina řekl rozhlasu, že se snaží remdesivir dostat do České republiky ještě do konce září.

Pokud by nedorazila další dodávka, současné zásoby léku by byly podle Balíka spotřebovány příští týden. »Jde o značný problém, protože lék je ověřen pro rychle se rozvíjející formy koronavirové infekce a pro pacienty, kteří potřebují být napojeni na kyslík,« řekl lékař.

Podle ministerstva je remdesiviru zatím dostatek pro nemocné, kteří ho potřebují. »Nicméně při stávajících počtech nemocných roste také jeho spotřeba, a proto je nezbytné, aby další dodávka dorazila v příštích dnech,« doplnila mluvčí úřadu. Ministerstvo podle Štěpanyové provedlo včas všechny kroky, potřebné pro zajištění dalších dodávek léku. »Ty jsou však koordinovány na úrovni Evropské komise na základě odhadů a vývoje nákazy v jednotlivých zemích EU. Se zástupci Evropské komise jsme v úzkém kontaktu,« uvedla.

Sekce nemocničních lékárníků kvůli poklesu zásob remdesiviru zveřejnila na svém webu podmínky použití léků pro případ, že by ho byl v nemocnicích nedostatek. Mezi indikacemi pro podání remdesiviru podle lékárníků je, že pacient není na plicní ventilaci a nemá příznaky COVID-19 déle než pět dní.

(cik)