Přijďte k volbám, změna je nutná

Do voleb zbývá pár dnů. Objevují se různé pokusy, jak upoutat pozornost občanů. Člověk málokdy své názory mění na poslední chvíli. Volební boj přitvrzuje a metody jsou nevybíravé. Mám jinou představu o dnech kampaně než bombastické výkřiky jednotlivých politických uskupení. Politik by měl pracovat soustavně, pomáhat a řešit věci průběžně bez odkladu a výmluv.

Současné dění a omyly nelze tolerovat, zvláště v této hektické době. Není čas na »divadelní« představení ve světle reflektorů. V poslední době slyším názory lidí, které nezajímají velkolepé sliby, chtějí znát skutečný stav a realitu bez příkras.

Znojemsko si podporu v mnoha oblastech zaslouží. Jde o řešení a obnovu klasických činností v zemědělství, chovatelství, pěstitelství i návrat zpracovatelského průmyslu. Je to jen malá ukázka práce, kterou máme před sebou. Je to také důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu Parlamentu ČR právě na Znojemsku.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo