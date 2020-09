Mše na začátek jednání?

Zpráva o tom, že ocenění některých našich občanů předsedou Senátu, tedy Senátem, jemuž předcházela mše, již řídil biskup Václav Malý, mě překvapila. Pokud je mi známo, ani za Rakousko-Uherska nějaké slavnostní zasedání Českého sněmu nepředcházela mše. Přitom habsburské soustátí bylo s katolickou církví propojeno. Československo jako samostatný stát bylo od prvopočátku sekulárním státem a katolická církev v něm neměla přímý vliv na chod země, byť se o to čas od času snažila. Polistopadový režim v rámci tzv. lidských práv do armády vrátil přežitek z minulosti, jímž jsou »polní kuráti«, i když dnes nazývaní jinak.

Zřejmě další, to již dokonce státním krokem, je mše na počátku slavnostní akce Senátu. Nic nevadí, že většina národa je ateistická anebo nenakloněná katolické církvi. Pan Vystrčil jako protiváhu prezidentu a vládě republiky se, jak vidno, rozhodl dělat činy, jež přímo odporují masarykovské tradici. To už se nenechá zdůvodnit »odkazem Jaroslava Kubery«. Tak po panu Nečasovi a Kalouskovi, kteří prosadili tzv. církevní restituce a dali především katolické církvi mnohamiliardové majetky, aniž si nechali prověřit, co před rokem 1948 skutečně církvím patřilo, udělal další krok k návratu do dob, kdy katolická církev měla své významné slovo v dění země. Jenže to vše rokem 1918 skončilo. Pan Vystrčil za sebou má pravicovou část Senátu, která momentálně převažuje.

Kam až chce dojít, je těžké odhadnout. Ale pro nás všechny z toho vyplývá poučení: Vrátit Senátu jeho skutečnou roli, což je možné už za několik dnů tím, že půjdeme k volbám a budeme volit kandidáty levicových stran, především Komunistické strany Čech a Moravy.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína a kandidát KSČM na senátora na Děčínsku