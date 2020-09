Vyhnání a odsun

Dne 24. 9. 2020, proběhlo jednání zastupitelstva našeho města Cheb. Jak je již dáno protokolem, starosta a místostarostové informují zastupitele, jak pracovali v době od konání předchozího zastupitelstva. Pan místostarosta Plevný nemohl vynechat skutečnost, že se před městskou radnicí setkal se zástupci Panevropské unie, v níž má důležité postavení pan Bernd Posselt, který je zároveň předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení, jinými slovy Sudetoněmeckého landsmanšaftu.

K této skutečnosti proběhla především na Facebooku široká diskuse, která neunikla ani mé pozornosti. Ze strany naší městské stranické organizace KSČM Cheb se tomuto tématu hodně věnoval Pavel Hojda, který je i členem Zastupitelstva města Chebu. Pavel Hojda učinil prvotní dotaz na starostu města pana Jalovce a ptal se, v jakém postavení přijal pan Plevný delegaci Panevropské unie. Jako oficiální představitel města, či soukromá osoba? Pan starosta písemně odpověděl, že pan Plevný k přijetí delegace Radou města Cheb pověřen nebyl. Tedy vyplývá z toho, že pan Plevný se angažoval jako soukromá osoba. Ale ouha – v záznamu jednání MZ, pan Plevný uvádí, že zástupce Panevropské unie přijal jako představitel radnice. A že je ochoten se bavit skoro s každým. Bylo by zajímavé, kdyby řekl, s kým se bavit nechce.

Na jednání zastupitelstva učinil Pavel Hojda dotaz na přijetí pana Posselta. Pan Plevný na svou obranu použil dezinformaci, kde uvedl, že zastupitel Hojda se také setkával se sudetskými Němci. Ten snadno vyvrátil tuto dezinformaci a řekl, že se setkal se zástupci Svazu Chebských obcí, a to s vědomím tehdejšího vedení města.

Vůbec celá obhajoba pana Plevného, za mohutné podpory pana starosty Jalovce, směšovala dva různé pojmy, a to zástupce Sudetoněmeckého landsmanšaftu a sudetské Němce. Celá záležitost pak vyzněla v obhajobu pana Posselta – jaký to slušný člověk. A pan starosta neváhal přečíst i část jeho projevu. Kde pan Posselt použil slovo vyhnání sudetských Němců. Ale sudetští Němci byli odsunuti na základě rozhodnutí vítězných mocností. Že by se pan Posselt spletl, anebo neuznává rozhodnutí vítězných mocností – to asi ne, vždyť je to slušný člověk – tedy podle pana starosty a pana Plevného.

Nutno se také zmínit, že Sudetoněmecký landsmanšaft vypustil ze svých stanov nároky na vrácení majetku a návrat do staré vlasti. To je fakt. Ale a zase je tu to slůvko ale. Panevropská unie má ve svých stanovách zakotveno právo na vlast a jak sama říká, má blízko k vyhnaneckým organizacím, pravicově-konzervativním sdružením. A ejhle, opět předseda Panevropské unie – pan Bernd Posselt.

V bloku pro občany, zazněl názor, proč komunisté pořád štvou proti sudetským Němcům. Není mi úplně jasné, jak to pan občan myslel, ale je očividně patrné, jak i díky vrcholným představitelům naší radnice se mění mínění některých občanů.

Ještě jednou říkám, a to zcela zodpovědně – proti německým občanům, kteří sami sebe nazývají sudetští Němci, nemám ani to nejmenší. Vždyť je pravdou, že mezi nimi byly a jsou (již v nové generaci) i osoby mně názorově blízké – komunisté a sociální demokraté. Mám však výhrady proti těm, kteří se sdružují v reakčních spolcích a svůj skutečný záměr všemožně zakrývají. Třeba i hraním si se slovíčky vyhnání a odsun.

Smutné na celé věci je, že na zastupitelstvu celá obhajoba pana Posselta proběhla v době, kdy si i Česká televize připomněla vyhnání Čechů z pohraničí po zabrání Sudet Hitlerem. Česká televize si připomněla i 100 zavražděných Čechů Freikorpsem. Byli zavražděni jen proto, že bránili české pohraničí. A ti členové Freikorpsu, kteří válku přežili, se pak sdružili ponejvíce v Sudetoněmeckém landsmanšaftu.

Co na závěr: Hnědne nám naše chebská radnice, hnědne.

Jan VOTRUBA, předseda MěV KSČM Cheb