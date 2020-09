Ilustrační FOTO - Pixabay

»Veleúspěšný podnikatel« neplatí daně

Americký prezident Donald Trump v deseti letech z uplynulých patnácti neplatil žádné daně z příjmů. Tvrdí to list The New York Times s odvoláním na daňové záznamy.

V roce svého zvolení do vrcholné funkce Trump podle deníku zaplatil jako federální daň z příjmů pouze 750 dolarů (zhruba 17 500 Kč). Stejnou částku zaplatil také v následujícím roce.

The New York Times tvrdí, že získal daňové záznamy Trumpa a jeho podniků pokrývající více než dvě desetiletí. Zveřejnění údajů z těchto záznamů přichází zhruba měsíc před prezidentskými volbami 3. listopadu a zároveň krátce před večerní televizní debatou, v níž se Trump poprvé střetne se svým demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem.

Trumpovy zprávy pro daňový úřad podle listu vykreslují podnikatele, který inkasuje stovky milionů dolarů ročně, ale vykazuje chronické ztráty, čehož využívá k tomu, aby se vyhnul placení daní. Ze záznamů rovněž vyplývá, že Trump čím dál více závisí na vydělávání peněz z aktivit, které ho jako prezidenta stavějí do střetu zájmů, píše The New York Times. Vysoce výnosným podnikem byla televizní reality show The Apprentice (Učedník), z níž Trumpovi plynuly příjmy v úhrnné výši 427,4 milionu dolarů (asi deset miliard korun), vyplývá ze záznamů. Oproti tomu realitní byznys, včetně hotelů či golfových rezortů, vykazoval vysoké ztráty.

Donald Trump. FOTO - Wikimedia commons

Drahý holič

List dále uvedl, že prezident si odečetl z daní náklady ve výši 70 000 dolarů (1,63 milionů korun) za holiče v době vysílání pořadu The Apprentice. Devět Trumpových společností si snížilo daňový základ o celkem 95 464 dolarů (2,23 milionů korun), které na kadeřníka a make-up vynaložila také Trumpova dcera Ivanka.

Z materiálů deníku navíc vyplývá, že Trump osobně ručí za dluhy ve výši 421 milionu dolarů (9,84 miliardy korun), z nichž 300 milionů dolarů (7,01 miliardy korun) je splatných v nadcházejících čtyřech letech.

Zveřejňování finančních a daňových záznamů vysokých ústavních činitelů má ve Spojených státech dlouhou tradici a prezidentští kandidáti obvykle tyto záznamy předkládají již během volební kampaně. Trump to však dosud odmítal s odkazem na probíhající vyšetřování ze strany finančního úřadu IRS. Demokraté považují daňová přiznání za klíčová ohledně prošetřování prohřešků prezidenta Trumpa, jeho poradců a příbuzných a jeho obchodních aktivit. Nejnovější zjištění může podle analytiků narušit Trumpův pečlivě budovaný obraz veleúspěšného podnikatele. Agentura DPA však v této souvislosti upozorňuje, že Trump odmítl zveřejnit své záznamy i před volbami v roce 2016, v nichž se utkal s tehdejší prezidentskou kandidátkou demokratů Hillary Clintonovou. Když v kampani poukazovala na nízké daňové odvody svého protikandidáta, Trump odvětil, že minimalizace daní svědčí ze všeho nejvíc o jeho »chytrosti«.

(čtk)