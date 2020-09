Nejdůležitější opatření

V diskusi kolem koronavirové pandemie se dozvíme leccos. Někdy jsou to totální nesmysly. Třeba: když trenkami i kalhotami projde prd a je cítit na metry daleko, tak rouška nemůže chránit před virem. Bohužel, autor tohoto vtipného komentáře jistě nedomyslel, že molekuly plynů z prdu jsou mnohonásobně a mnohonásobně menší než kapénka viru, takže rozdíl je cca takový, jako byste klasickým drátěným plotem prohazovali špendlíky nebo kopačáky. Tzn.: vir potřebuje mnohonásobně větší díru, aby prošel.

Bohužel, někdy to úplně totální nesmysly nejsou. Epidemiologové vlády v čele s Prymulou říkají, že je nutné přijímat opatření, protože koronavirus může napáchat ještě mnoho škody. Jiní známí lékaři, jako Ludvík nebo Žaloudík, tvrdí, že se věci přehánějí. A jak se v tomto guláši má obyčejný medicínsky nevzdělaný člověk vyznat? Odkud má vědět, proč někdo řeší nějaké židle a proč se nařizuje nejdřív hospody zavírat ve 12 a pak rovnou v 10? Vůbec se nedivím, že část laické veřejnosti vidí za covidem podvod a druhá by naopak opatření ještě zpřísnila.

Jako nelékař vůbec nechci hodnotit, zda jsou opatření správná nebo přehnaná. Ale i jako laik si troufnu tvrdit, že jedno zásadní opatření chybí. A to velmi důkladně vysvětlovat všechna ta opatření. K tomu potvrzovat fakta a vyvracet mýty, které v současné době kolem COVID-19 kolují. V současné době totiž hrozí, že naštvaní lidé, kteří opatřením nerozumí, je budou ignorovat nebo dle možnosti porušovat, jak jen to půjde. Prostě opatření, která lidé nevezmou za své, se zcela minou účinkem a vyrobí jen řadu naštvaných lidí. To by si měla vláda uvědomit.

Michal KOSTKA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Zlínského kraje