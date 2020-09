Předvolební čas

Vážení a milí spoluobčané a voliči, dovolte mi jako současné zastupitelce Zlínského kraje, ale především jako člověku, který se snažil pracovat po celé období svého mandátu pro lidi, sdělit pár slov.

Blíží se opět volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Jistě jste zaznamenali, že klíčové téma posledních tří let bylo zdravotnictví. Každý z vás četl mnohé o záměru výstavby nové nemocnice ve Zlíně. Informace, které se k vám dostávaly, byly především prostřednictvím Magazínu 21 – KDU-ČSL a placené inzerce. Bohužel prohejtmanovsky orientované plátky ne vždy informují objektivně. Nám ostatním zastupitelům zbyly jen sociální sítě, abychom vás informovali o věcech, které se vás bezprostředně týkají.

Zdravotnictví je z daných témat snad to nevíce diskutované a také pro nás, občany, nejdůležitější. Mnohokráte jsem psala a mluvila o tom, že riskantní a nekontrolovatelný krok, kterým je stavba nové nemocnice, ohrozí celý kraj na několik let dopředu, a ne jen kraj, ale také naše děti a vnuky.

Záměr stavby nové nemocnice prošel díky několika přeběhlíkům. Takto prosazený způsob stavby, která má stát 8-14 miliard Kč, je více než na pováženou.

O umístění v lokalitě Malenovic bychom mohli také vést polemiku. Obyvatelům z oblasti Valašska, Vsetínska se dojezdy do krajské nemocnice prodlouží. A všichni víme, že zachraňuji mnohdy i vteřiny. Naopak z Kroměříže se dojezd zkrátí, ale ne z oblastí Koryčanska a Morkovicka. Jak bude tedy financována péče v Kroměříži, Vsetíně, Uherském Hradišti? V živé paměti jistě máme všichni boj za zachování porodnice v Kroměříži.

Sliby miliard pro nemocnice, které vidíme na každém kroku v rámci předvolebního boje, je třeba brát, no řekněme, s úsměvem.

Nesmíme ovšem zapomínat na to, že v gesci kraje je také školství, sociální služby a doprava. Kde kraj vezme na investice do těchto odvětví, to si budeme muset nechat věštit z křišťálové koule.

Čtyři roky vládnutí KDU-ČSL a STAN nepřineslo nic dobrého pro občany Zlínského kraje. Nátlak, mnohdy i osočovaní zastupitelů, nebylo tou politickou kulturou, která by měla přinést pozitivní věci pro lidi. Veřejné prostředky již nejsou veřejné. Jejich kontrola se zcela vymkla. Některé věci dosud řeší úřad pro hospodářskou soutěž.

Vztahy jsou natolik vyhrocené, že místo solidní komunikace a práce se vyhrožuje žalobami a hledáním kompromitujících materiálů na členy opozice či odpůrců stavby nemocnice. Od samého počátku bylo vše kolem zdravotnictví opředeno závojem manipulací a nejasností.

Nedejme se zastrašit tvrzením, že když nebude nová nemocnice, budou utíkat sestry a lékaři. To není pravda. Mnozí bojují za záchranu Baťovky a jejich vyjádření, že dobré zdravotnictví dělají lidé a ne budovy, je zcela výstižné.

Jako kandidátka pro další volební období vás chci všechny pozvat k volbám konaným 2. a 3. října. Každý jeden hlas je důležitý.

Za sebe musím říci, že se mi nepovedlo v plné míře dokončit vše, co jsem chtěla, jak z oblasti zdravotnictví, tak sociálních služeb. Plánů bylo hodně. Věřím, že díky vám, budu mít šanci ještě mnohé dokázat.

Je to tedy i na vás občanech, a to není klišé, tentokráte více než kdy jindy - holá skutečnost.

Mně nezbývá, než vám popřát pevné zdraví, šťastnou volbu a poděkovat za podporu a šanci dělat užitečné věci pro nás všechny.

Eva BADINKOVÁ, zastupitelka Zlínského kraje (KSČM)