Úklid má smysl

Tak to máme zase za sebou. Posunutá akce »Ukliďme Česko« proběhla minulý týden celou naší zemí. Tentokrát se v Miškovicích sesbíralo jen přes deset pytlů, ale alespoň můžeme mít dobrý pocit, že jsme přírodě kapku pomohli…

Je pravda, že počasí žádným víkendovým akcím moc nepřálo. A tak, kdyby to miškovičtí dobrovolní hasiči neměli povinné, nepřišel by téměř nikdo. Obdobná účast neúčast byla i na dalších stanovištích. Počasí, po kterém se rýma a kašel přihlásí sama bez pozvání, mnohé odradilo. Zkuste si dnes dovolit zakašlat v autobusu cestou do práce, nebo dokonce ve škole či na pracovišti, že?

Ani samotný úklid nebyl dvakrát plodný. Ne že by nebyl v okolí sídlišť, domů, hřišť, ulic, zastávek a parků nepořádek. Jen milosrdná příroda mnohé od jara schovala za metr vysokými kopřivami, anebo stačila kde co nechat zarůst travou. Člověk se pak diví, když doslova rve z kořenů PETlahve a sáčky, které si hověly venku i přes půl roku.

Co mě ale vždy irituje, jsou hlášky a výmluvy mnohých účastníků i neúčastníků.

Když od souseda slyšíte, že nejde, protože to nemá smysl, přemýšlíte, co pro takové lidi vlastně smysl má. Samozřejmě, že uklízet po druhých je poněkud sisyfovská práce. A samozřejmě je mnoho těch, kteří prostě na přírodu nehledí a odhazují si neustále bordel, kdekoliv je napadne. Ale podle mě každý sebraný kousek smysl má. Každá zmínka o tom pak má smysl ještě větší. Mnoha lidem docházejí věci jaksi pomaleji. Ale (možná naivně) si říkám, že když lidé uvidí a uslyší o tom, že odpadky škodí, že se sami nevstřebají a že je opravdu důležité udržovat pořádek, třeba jim to jednou konečně dojde. Třeba časem své jednání změní a popojdou i s krabičkou od cigaret či lahví o pár metrů dál ke koši.

Ještě více mě mrzí hlášky typu: »Uklízel jsem dvacet minut. To na ztrapnění se už stačí.« Je skutečně trapné chodit a uklízet bordel po druhých? Podle mě v žádném případě. Je to svým způsobem naopak hrdinství. A velké poděkování přírodě, protože nebýt jí, nebyli bychom tu. Neměli bychom co dýchat, kde žít, co pít a co jíst. To, co mnozí dobrovolníci dělali, byla práce ne pro jejich zviditelnění, či pro ego. Byla to práce pro nás, pro naše životy a pro naše děti. Aby i oni si přírody vážili a aby i oni měli jednou kousek zdravé přírody k žití.

Ale až přijde zima, ledový vzduch spálí kopřivy, tráva slehne, na svět se vyklube ještě mnoho věcí, které zatím nebylo vidět. Zkusme i v zimě, mimo oficiální akce občas přírodě pomoci. Mít v kapse nějakou starou tašku a cestou sesbírat, čeho si všimnu, je jednoduché a pro přírodu velmi efektivní. Věřte, má to smysl.

Helena KOČOVÁ