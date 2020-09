Ilustrační FOTO - Pixabay

Ochrana vody nesnese odkladu

Komunisté žádají, aby se Sněmovna komplexem zákonů týkajících se ochrany vody zabývala nejpozději na své říjnové schůzi. Novinářům to řekl předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Připomněl, že klub KSČM předložil jako první ústavní zákon o ochraně vody, ve hře jsou však i další novely včetně kompromisní.

»Klub KSČM předložil jako první ústavní zákon o ochraně vody. Vzhledem k tomu, že došlo konečně ke kompromisu mezi poslaneckými kluby, budeme trvat na tom, aby byl projednán na této schůzi nebo nejpozději na říjnové schůzi Sněmovny celý komplex ochrany vody a vodních zdrojů na základě změny Ústavy, případně v kompromisu, ke kterému dospěla pracovní skupina na zemědělském výboru společně s ministrem zemědělství. Považujeme to za velmi důležité,« řekl Filip. Připomněl, že Česká republika je střechou Evropy, to znamená, že všechna voda z ní odtéká. »Je potřeba najít dostatek politické vůle k tomu, abychom byli schopni vodu chránit, manipulovat s ní tak, abychom ji měli pro obyvatele ČR a přitom nějakým způsobem nepoškodili naše sousedské vztahy. Je to tedy potřeba vyjednávat v širokém kontextu,« dodal Filip.

Projednávat tyto zákony nejpozději v říjnu je podle něj důležité i z toho důvodu, že poslance bude čekat rozhodování o státním rozpočtu. V něm je podle Filipa potřeba naplánovat i prostředky na zajištění infrastrukturních sítí, a to jak na jejich budování, tak na jejich výkup ve prospěch veřejného sektoru. »Budeme potřebovat i vykupovat správcovské organizace vzhledem k tomu, jak velký je odtok veřejných financí do zahraničí, a neustále se nám vrací chyba, která se stala při privatizaci vodovodů a kanalizací. Je samozřejmě na nás, abychom prosadili toto téma do Poslanecké sněmovny,« zdůraznil Filip.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik dodal, že pracovní skupina, která vznikla napříč politickými stranami, společně s ministerstvem zemědělství skutečně dospěla k návrhu, pod nímž je také on podepsán. »Pravdou je, že návrh klubu KSČM je předložený jako první, návrh pracovní skupiny jako druhý, ale v podstatě jde o to, jak do nejširší diskuse zahrnout tu podstatu a dojít k nějakému rozumnému kompromisnímu hlasovatelnému řešení. Tudíž chceme, aby ta diskuse začala co nejdříve po volbách, aby byla oproštěna od nějakých předvolebních tanečků, aby byla skutečně věcná,« zdůraznil Kováčik. Vysvětlil, že i když v současné době prší, jsme na počátku dramatické suché periody, která znamená nejen sníženou úrodu a problém v zásobování pitnou vodou, ale bude mít i globální dopady. »Musíme nelenit, neotálet a této záležitosti se skutečně objektivně věnovat,« vyzval Kováčik.

Ochrana vody je jednou z priorit KSČM

KSČM byla první ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, když předstoupila před dolní komoru s ústavním návrhem zákona k posílení ochrany vody a vodních zdrojů. Cílem návrhu je výrazné zvýšení ochrany vody, přírodního a nerostného bohatství v ČR. Voda je podle KSČM strategickou surovinou nejvyššího významu a měla by mít ústavní ochranu, a to s ohledem na její zranitelnost především v souvislosti s nastupujícími klimatickými změnami. Stát by si měl podle komunistů ponechat základní kontrolní rozhodovací pravomoc, jak bude s přírodním bohatstvím nakládat, což by mj. mělo zabránit i různým spekulacím s přírodními zdroji. Ústava ČR by se měla rozšířit o toto znění: »Voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví České republiky. Česká republika chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby, i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací.«

Připomeňme, že ochrana vodních zdrojů, udržení vody v krajině, ochrana nerostného bohatství je jednou z priorit politiky KSČM. Byla to i jedna z podmínek, na základě které se komunisté rozhodli podpořit vznik menšinové vlády ANO a ČSSD.

Vyjasnit podmínky kurzarbeitu

Sněmovna by měla ve stavu legislativní nouze projednávat nová pravidla takzvaného kurzarbeitu. Podle komunistů, kteří návrh zákona připomínkovali už v době jeho přípravy kabinetem, je předloha syrová a bylo by třeba ji víc prodiskutovat. »Jsme spíše pro to, aby vláda prodloužila program Antivirus minimálně do konce roku a po volbách, kdy už nebudou předvolební tanečky nebo možné předvolební ovlivnění některých přístupů, se věnovala intenzivní přípravě tohoto řešení,« řekl Kováčik.

Podle Filipa není potřeba návrh projednávat ve stavu legislativní nouze, mělo by se o něm dále diskutovat. »Jsme přesvědčeni, že vyváženost a delší platnost návrhu vyžaduje od nás delší debatu a vysvětlení občanům, proč ten který krok podporujeme. Samotný covidový program je sice výhodný, ale například neumožňuje zabránit tomu, aby ty peníze čerpali ti, kteří vyplatí dividendy do zahraničí. To nepodporujeme. Chceme, aby ty podmínky byly úplně přesně vyjasněny,« vysvětlil Filip.

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci při ekonomických potížích. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Zkrácená práce s částí mzdy od státu by se mohla zavést od listopadu. Navázala by na dočasný program Antivirus. Podle návrhu novely zákona by kurzarbeit ve státě, regionu či vybraném odvětví mohla povolit vždy jen vláda, a to po projednání v tripartitě. Využíval by se při vážném ohrožení ekonomiky, přírodní pohromě, epidemii či kyberútoku.

