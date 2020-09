Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministři budou vysvětlovat možné vyhlášení nouzového stavu

Vyhlášení nouzového stavu, na kterém se shodla vládní rada pro zdravotní rizika, je podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nutné kvůli potřebným plošným opatřením. Pokud ho dnes schválí vláda, bude vyhlášen spolu s novými opatřeními od pondělních 00.00 hodin. Ještě před schvalováním vládou ale budou ministři vyhlášení nouzového stavu obhajovat ve Sněmovně.

Důvodem k vyhlášení nouzového stavu je podle ministra zdravotnictví »neutěšená epidemiologická situace«. Podle něj by na konci října mohla ohrožovat kapacity nemocnic, pokud by nebyla žádná opatření přijata. »Kapacita zdravotnických zařízení je limitována poměrně velkou nemocností zdravotníků nebo počtem jejich karantén,« dodal. Bez nouzového stavu podle něj není možné nařizovat pracovní pohotovosti nebo povinné výpomoci.

Poslanci ale žádají vysvětlení. »Samozřejmě vláda může na třicet dnů rozhodnout o nouzovém stavu, teprve dalších 30 dnů je věcí Poslanecké sněmovny, ale na druhou stranu my stav nouze můžeme zrušit naším rozhodnutím. Proto chceme, aby vláda vysvětlila Sněmovně a občanům ČR, proč k tomuto kroku sahá, jestli to jsou zdravotní nebo ekonomické důvody. Samozřejmě ochrana veřejného zdraví je pro nás prioritní,« řekl novinářům předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Také podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika by vláda měla poskytnout informace, které ji k tomuto kroku vedou. »Dát vládě bianco šek, nás může přivést do situace, která tady byla při první vlně, že sice byl nouzový stav, ale řada opatření potom byla napadána, a někdy i úspěšně, jako neadekvátní. Chceme, tentokrát poučeni z první vlny, aby ta situace byla řešena věcně správně, odborně, tak rychle, jak se má, a jenom do takové hloubky, jak je nutno,« řekl Kováčik novinářům. Vystoupením představitelů vlády ve Sněmovně by podle komunistů měl být pročištěn »komunikační šum«, který debatě o návrhu předchází.

Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky by měli poslancům situaci přijít vysvětlit premiér Andrej Babiš (ANO), vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Chvojka řekl, že by bylo nelogické, kdyby poslanecký klub v otázce nouzového stavu nepodpořil předsedu ČSSD Hamáčka. »Očekáváme, že bychom to měli podpořit. Ale měla by tomu předcházet řádná debata volených zástupců,« uvedl. Babiš, Hamáček a Prymula by se podle něj měli zúčastnit »férové debaty« a reagovat na výtky opozice i dotazy poslanců.

Také šéf poslanců vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že je důležité, aby si ještě před jednáním vlády její členové vyslechli argumenty a názory poslanců. Původně měl kabinet o vyhlášení nouzového stavu rozhodovat v 7 hodin, zasedání bylo odloženo na 13. hodinu. Ministr zdravotnictví by podle Faltýnka měl Sněmovně i veřejnosti sdělit konkrétní důvody, proč se o stavu nouze uvažuje, a co by to mohlo znamenat pro Českou republiku. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dodala, že nebude podporovat žádné uzavření ekonomiky.

Poslancům chybějí informace

Vyhlášení nouzového stavu by bez vysvětlení důvodů bylo podle ODS vrcholnou nezodpovědností. Předseda strany Petr Fiala také uvedl, že vláda ANO a ČSSD na jaře slibovala najít nástroj, který by umožnil přistoupit k opatřením proti epidemii koronaviru bez využití nouzového stavu. S žádnou normou ale kabinet podle něho nepřišel. Občanští demokraté zavedení nouzového stavu proto nepodpoří. »Nejde o nás, jde o občany, všichni se zaklínali, že už se nebudou dělat žádná plošná opatření,« uvedl. »ODS není oslík, který na vše zakývá,« dodal s tím, že k vyhlášení takového opatření není důvod.

Chystané zavedení nouzového stavu podle předsedy hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Víta Rakušana ukazuje na to, že vláda selhala. »Nezvládla trasování, v dostatečném počtu testovat a nezvládla komunikaci. Potom se musíme vracet k instrumentům, které omezují ústavní práva občanů,« uvedl. Řešení podle něj nabízejí i současné krizové předpisy, které dávají lokální pravomoci k opatřením hejtmanům.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš novinářům řekl, že poslancům ani veřejnosti není jasné, kvůli jakým opatřením vláda nouzový stav potřebuje. »Je zcela zásadní, aby poslanci informace měli. Budeme se obracet na premiéra a vládu, aby je poskytli,« řekl.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vyhlášení nouzového stavu nepodporuje. Vláda jej nezdůvodnila a nesdělila své záměry, řekl novinářům předseda SPD Tomio Okamura. »Vláda vůbec nezdůvodnila, proč by nouzový stav měla vyhlašovat. Nemáme informace, čísla. A hlavně vůbec neřekla, co je cílem nouzového stavu, co chtějí udělat,« uvedl Okamura.

Nouzový stav vyhlašuje vláda, v případě nebezpečí z prodlení premiér, jehož rozhodnutí pak vláda může schválit, či zrušit. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí neprodleně informovat Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Naposledy vyhlásila vláda nouzový stav kvůli šíření koronaviru 12. března. Poté byl opakovaně prodlužován a skončil 17. května.

