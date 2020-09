Ilustrační FOTO – spolek Pionýr

Tábory dětem virus nevzal

Pandemie nemoci COVID-19 výrazně neovlivnila letošní táborovou sezonu. V létě na tábory dorazilo zhruba 213 000 dětí, což je podobné množství jako v roce 2018. Oproti loňsku šlo o úbytek o pět procent. Vyplývá to ze zjištění občanského sdružení Fajn Táboření.

Podle zástupce spolku Oldřicha Neubergera bylo v roce 2019 na táborech 224 000 dětí, tedy zhruba o 11 000 víc než letos. Proti roku 2018 se letos táborů zúčastnilo o 3000 dětí míň. »Z hlediska procentuálního se ale nemění nic. V letech 2018 až 2020 jelo na tábor celkem 17 procent dětí z ČR ve věku šesti až 18 let,« uvedl Neuberger.

Vývoj počtu účastníků na dětských táborech souvisí i s demografickým vývojem. V důsledku zvyšující se porodnosti a dorůstání dětí do táborového věku zájem o tábory od roku 2012 kontinuálně rostl. Koronavirová pandemie letos tuto stoupající křivku zbrzdila podle Neubergera jen mírně.

Na jaře tohoto roku přitom čelili organizátoři táborů nejistým vyhlídkám. Nebylo jasné, zda budou tábory povoleny, a poté, co se situace se šířením koronaviru začala stabilizovat, nebyli si zase jisti poptávkou ze strany rodičů. »Jejich obavy se ale nepotvrdily, a ačkoliv se museli potýkat s náročnějšími hygienickými a bezpečnostními opatřeními, táborníci dorazili takřka v plném počtu,« uvedl Neuberger.

K tomu podle něj přispěl i fakt, že zhruba polovina rodičů kupuje svým ratolestem tábory už na začátku roku. Tito rodiče ve většině případů na jaře rezervace nerušili, ale vyčkávali, jak se situace vyvine. Nakonec se pak rozhodli dítě na tábor vyslat. Podle sdružení Fajn Táboření k tomu paradoxně přispěla i celostátní karanténa, která řadu rodičů po týdnech strávených doma motivovala poslat dítě do přírody.

Pokud by koronavirus neovlivnil příští léto, mohl by počet účastníků táborů opět narůst, protože vlivem demografického vývoje přibývá dětí ve věku od šesti do 18 let. »I kdybychom se drželi současné hodnoty 17 procent, to je kolik dětí každý rok letní tábory navštěvuje, absolutní čísla se budou zvyšovat a dětí na tábory bude jezdit ještě více,« řekl Neuberger.

