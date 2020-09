Ilustrační FOTO - Pixabay

Případ neoprávněných úlev pro Apple aneb Na obří společnosti jsou komisaři krátcí

Evropská komise (EK) se rozhodla podat odvolání proti červencovému rozhodnutí soudu, které zrušilo její nařízení, aby americká společnost Apple doplatila Irsku na daních 13 miliard eur (352 mld. Kč). Oznámila to místopředsedkyně komise odpovědná za hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Evropská komise v roce 2016 dospěla k závěru, že Apple získal mezi roky 2003 až 2014 od irského státu neoprávněnou pomoc v podobě daňového zvýhodnění, a proto nařídila doplacení daní. Tribunál soudu Evropské unie však letos v červenci rozhodl, že Apple peníze doplácet nemusí. Komisi se podle něj nepodařilo prokázat, že byly americké firmě poskytnuty výhody odporující unijnímu právu.

Tribunál je druhým nejvyšším soudem v EU. Komise se podle Vestagerové rozhodla proti jeho rozhodnutí odvolat k Soudnímu dvoru, tedy nejvyšší unijní soudní instanci.

Společnost Apple uvedla, že si odvolání prostuduje, jakmile ho obdrží. Upozornila nicméně, že závěry Tribunálu prokazují, že vždy dodržovala irské daňové zákony. »Fakta se od té doby nezměnila,« uvedla firma. »Tento případ nikdy nesouvisel s tím, jak vysoké daně platíme, ale spíše s tím, kde je máme platit,« dodala.

Apple už loni v září prohlásil, že požadavek EK je »mimo realitu i zdravý rozum«. Apple podle komise platil díky daňovým dohodám v Irsku ze svých evropských zisků daně od jednoho procenta v roce 2003 do 0,005 % v roce 2014. Podle Dublinu však Apple na daních platil to, co platit měl, a žádnou nepovolenou státní pomoc nedostal.

Jak šel čas…

30. srpna 2016 - EK oznámila, že Irsko v předchozích letech poskytlo Applu neoprávněné daňové výhody dosahující až 13 mld. eur (podle dnešního kurzu 352 mld. Kč). Evropská pravidla ale takový přístup ke společnostem neumožňují, a Irsko tak mělo neoprávněnou podporu plus úroky vymoci zpět. Komise došla k závěru, že dvě daňová rozhodnutí už od roku 1991 výrazně a neoprávněně snížila daně, které firma v zemi platila. Podle Dublinu však firma Apple na daních platila to, co platit měla, a žádnou nepovolenou státní pomoc nedostala. Irsko i Apple se závěry EK nesouhlasily a odvolaly se.

1. září 2016 - Šéf Applu Tim Cook uvedl, že požadavek EK na doplacení daní je politicky motivovaný. Komise to odmítla.

2. září 2016 - Irská vláda se rozhodla podat odvolání k soudu EU, verdikt EK ostře kritizovala s tím, že komise rozhodnutím překročila pravomoci a narušila suverenitu Irska, protože daňové otázky jsou plně v kompetenci členských zemí EU.

4. září 2016 - Předseda EK Jean-Claude Juncker uvedl, že rozhodnutí komise o doplacení daní Applu Irsku vychází z existujících pravidel a faktů a není namířeno proti USA.

7. září 2016 - Irský parlament velkou většinou podpořil rozhodnutí vlády odvolat se proti nařízení EK.

19. prosince 2016 - Irsko na základě právních argumentů, které předložilo jako základ pro své odvolání, obvinilo EK z překročení pravomocí a ze zasahování do národní suverenity. Irsko rovněž tvrdilo, že EK rozhodnutí dostatečně nezdůvodnila.

16. srpna 2017 - Irský ministr financí Paschal Donohoe znovu odmítl požadavek EK na zpětné vybrání daní od Applu s tím, že daňové zákony, z kterých Apple těžil, se vztahovaly na všechny firmy. Nebyly tedy šité na míru Applu.

18. ledna 2018 - Apple oznámil, že využije novou daňovou legislativu, převede ze zahraničí peníze do USA a zaplatí pak na daních jednorázově 38 mld. USD. Podle mluvčího EK to ale nic nezměnilo na povinnosti Applu zaplatit Irsku daňový nedoplatek. Komise na začátku sporu uvedla, že suma, kterou má Apple Irsku zaplatit, může být snížena, když ostatní země shledají, že Apple měl tržby místo v Irsku vykázat na jejich území, nebo pokud evropské dceřiné podniky Applu musely zaplatit vyšší daň mateřské firmě v USA. Oznámení Applu ale podle komise nesplnilo ani jedno z těchto kritérií.

24. dubna 2018 - Apple oznámil, že začne splácet irské vládě daňový nedoplatek v objemu 13 mld. eur. Peníze začal splácet 18. května, kdy na svěřenecký účet vytvořený irskou vládou vložil 1,5 mld. eur (40,6 mld. Kč). Peníze měly zůstat na svěřeneckém účtu do vyřešení odvolání proti rozhodnutí EK, které doplacení daní nařídilo.

17. září 2019 - Během prvního dne slyšení v odvolacím procesu před unijním soudem uvedli zástupci Applu, že EK byla »mimo realitu i zdravý rozum«, když nařídila daňový doplatek Irsku. Firma argumentovala i tím, že má v Irsku jen dvě pobočky, a těm »jednoduše nemůže být připsána odpovědnost za vytvoření téměř všech zisků Applu mimo území Ameriky«. Ve sporu se proti komisi postavilo i Irsko. Advokát irské strany před soudem prohlásil, že rozhodnutí komise bylo od základu chybné.

15. července 2020 - Tribunál soudu EU rozhodl, že Apple nemusí Irsku na daních doplatit požadovaných 13 mld. eur. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že komisi se nepodařilo prokázat, že by byly firmě poskytnuty výhody odporující unijnímu právu.

25. září 2020 - EK se rozhodla podat odvolání proti červencovému rozhodnutí soudu EU…

(ici)