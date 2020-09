Ilustrační FOTO - Pixabay

Dělnické odbory hodnotí globální pandemii

Nabízíme překlad výtahu z projevu generálního tajemníka Mezinárodní odborové organizace dělníků ve stavebnictví (UITBB) Michalise Papanikolaoua k indickému CWFI z 2. září 2020:

Nikdo z nás nemůže popřít skutečnost, že pandemie COVID-19 zasáhla všechny země světa a vytvořila nevídaně těžké podmínky. Zvlášť pro nás, dělnictvo, jsou věci ještě horší; lidé nemají náležité pracovní ani životní podmínky, náležité ochranné prostředky, zdravotní ani bezpečnostní opatření na pracovištích atd. Tím, že pracující jsou v čelní linii, jsou pandemií zasaženi nejvíce. Když zaměstnavatelé nepřijímají náležitá opatření ve prospěch zaměstnanců, potom s tím musíme něco dělat.

Nejzasaženější jsou USA, Brazílie, Indie, Rusko, Jihoafrická republika, Peru, Mexiko, Chile, Velká Británie a Írán.

Podívejme se, jak která oblast reagovala, s příklady nejvýznamnějších zemí z každé oblasti, podle informací, jež jsme dostali od našich členů ze světa i z našeho průzkumu. Všude byli v menším nebo větším rozsahu nuceni přijmout opatření po obrovském tlaku společnosti, odborů a dalších organizovaných skupin. Tato opatření nejsou trvalá a brzy skončí:

Jednak byly zavedeny uzavírání a zákazy vycházení, uzavíraly se vzdělávací instituce, byla zavedena cestovní omezení. Většina zemí zavřela hranice a zavedla omezení na domácí cestování. Mnoho zemí vytvořilo kategorie cestujících podle případů COVID-19 v každé zemi, s karanténou, testy na COVID apod. Těžce byla zasažena turistika a pracovníci tohoto sektoru, jak většina hotelů, restaurací zůstala zavřená. A tak mnoho zemí vyhlásilo finanční balíčky na pomoc pracujícím i zaměstnavatelům/podnikům. Mnoho zemí vyplatilo procenta mezd (v podnicích, které zavřely), aby lidé mohli zůstat doma a starat se o děti, jejichž školy byly uzavřeny. Mnoho zemí snížilo daně jako DPH, pozastavilo splácení půjček a nabídlo další finanční pomoc. Různé země také oznámily sociální programy jako zmrazení cen a podporu sociálně nejzranitelnějších skupin - starých lidí, migrujících dělníků, pracujících s dětmi apod.

Vlády konaly příliš málo

Samozřejmě některé plány byly účinnější než ostatní a v některých případech pracující nedostali nic. Obecně vlády konaly příliš málo, příliš pozdě. Výsledkem je, že exponenciálně vzrostla nezaměstnanost, platby byly seškrtané, dávky snížené nebo úplně zrušené a lidé ožebračeni. Zde bych rád zmínil, co udělala ta která oblast, s příkladem několika významných zemí z každého kontinentu.

Evropa: EU vytvořila rozsáhlý společný záchranný balík k utlumení ekonomického pádu z pandemie koronaviru. Zatím ale tato opatření nebyla dost účinná, když např. nezaměstnanost v eurozóně vzrostla na 7,8 %.

Taková německá ekonomika klesla o 10 %, nezaměstnanost vzrostla a vláda dělníkům, jejichž pracovní doba je zkrácena, aby nebyli propuštěni, vyplácí část mezd. Od března do června se to týkalo přibližně 12 milionů pracujících, asi o 90 % víc než během finanční krize z let 2008/09. To si žádá otázku: co se stane s těmi 12 miliony pracujících, až program skončí? S největší pravděpodobností budou propuštěni…

Latinská Amerika: Trpí tím, že tam není jednotná reakce na pandemii, když země k ní přistupují různě. Brazílie je příkladem toho, co v bitvě s pandemií nedělat, protože její ultrapravicový prezident Jair Bolsonaro ostrá opatření odmítl. Výsledkem bylo, že Brazílie má druhý nejvyšší počet nemocných i obětí na světě po USA. Mexiko, Chile, Columbie a Peru bojují také s rozsáhlým výskytem a jsou mezi deseti zeměmi s největším počtem potvrzených případů. Podle Mezinárodní organizace práce (ILO) dochází k ostrému nárůstu nezaměstnanosti v Latinské Americe a Karibiku, kde jsou miliony lidí ponechány bez příjmu. Míra nezaměstnanosti (předtím 8,1 %) může narůst o 4-5 %, čímž by se počet nezaměstnaných v oblasti zvýšil na historický rekord, 41 milionů lidí. Když se zhorší krize, zhorší se stav nezaměstnanosti a společenská nerovnost zesílí.

Vezměme si jako příklad Brazílii, která nepřijala žádná přísná opatření. V Brazílii jsou uvolňující opatření určována na úrovni jednotlivých států, takže reakce se liší: Stanovení »nouzového měsíčního grantu« pro nejzranitelnější, nízkopříjmové, neoficiálně zaměstnané, samostatně výdělečné a nezaměstnané občany; veřejné hrazení části měsíčního příjmu pracujících, jimž byla během pandemie zkrácena pracovní doba. Tato opatření jsou ale vcelku neúčinná. Nejnovější předpověď Světové banky odhaduje pokles ekonomického růstu o 7,2 %, což by zvýšilo nezaměstnanost na 12,3 %, a když jsou vzaty v úvahu poslední údaje MMF, nezaměstnanost by z 9,4 % dosáhla 13 %. V absolutních číslech by tyto míry znamenaly, že počet lidí hledajících zaměstnání vzrostl z 26 milionů před pandemií na 41 milionů v r. 2020.

Oceánie: V Oceánii bylo 34 500 případů COVID-19 a 665 úmrtí, s 24 tisíci uzdravených. Obecně si tato oblast vedla velmi dobře, také díky izolaci od zbytku světa. Vládní balíček na podporu ekonomiky v Austrálii je 259 miliard dolarů; balíček 2,4 miliardy USD do zdravotnictví poskytuje podporu celému systému zdravotní péče; Austrálie zavedla platbu držitelům pracovních míst na pomoc podnikům významně zasaženým COVID-19, aby mohly i nadále platit své zaměstnance.

Ale i v Austrálii, což je bohatá země a dává spoustu peněz na boj s pandemií, podle oficiálního prohlášení australské vlády COVID-19 těžce zasáhl tamní pracovní trh. Nevídaný pád zaměstnanosti, dramatický pokles odpracovaných hodin, ostrý nárůst podzaměstnanosti, rekordní počet lidí opouštějících pracovní sílu a počet volných míst spadl na nejnižší úroveň za poslední desetiletí. Nepřiměřeně zasaženi byli mladí lidé a ženy. Byly ztraceny tisíce pracovních míst a život mnoha Australanů se silně změnil.

Afrika: Potvrzených případů je v Africe 1,2 milionu, s 29 000 úmrtími a milionem uzdravených. Vzhledem k situaci v Africe mnoho případů není oznámeno - jak lidé nemají přístup ke zdravotní péči. Většina oznámených případů přišla z Egypta a Jižní Afriky, kde máme spolehlivé údaje.

V Egyptě byla přijata následující opatření: čtyři miliardy dolarů do ekonomiky; tři miliony dolarů na turistiku; měsíční suma 25 euro chudším pracujícím; oddlužení podniků.

Situace v Africe, nejchudším kontinentu světa, je velmi špatná. Pandemie COVID-19 zasáhla Afriku v době, kdy oblast zažívala skromný hospodářský růst. Africká ekonomika se nedokáže vypořádat s problémy, zaviněnými pandemií. Na 35 % lidí v Africe je považováno za extrémně chudé a kontinent je stále sužovaný četnými nerovnostmi v přístupu k ekonomickým a společenským příležitostem, především pro ženy a mládež, mezi nimi hlavně pro postižené.

Severní Amerika: USA čelí nejvýznamnějšímu propuknutí COVID-19 vůbec. USA proto konkrétně vyčlenily tři biliony USD (kolem 11 % HDP) na pomoc. Ovšem USA byly tvrdě zasaženy i kvůli neúčinným a podivným rozhodnutím prezidenta. Podle Americké statistické služby 31. 7. milion lidí oznamoval, že nejsou schopni jít do práce. Míra nezaměstnanosti šla ze 4,4 % na 14,7 %, nejprudší růst za tak krátkou dobu. Je to nejhorší míra nezaměstnanosti v USA od Velké krize z r. 1929. Pandemie také zhoršila rasové problémy, policejní násilí a další.

Asie: Pandemie COVID-19 začala v Asii, v čínském Wu-chanu, a značně se rozšířila po kontinentu. Země s nejvyššími počty potvrzených případů koronaviru jsou Indie, Írán, Turecko, Pákistán a Saúdská Arábie.

»Zázrak« z Kéraly

Na Indii se nezaměřím, protože vy znáte situaci lépe, ale chci říci pár věcí o Kérale. Zdá se, že Kérala se s epidemií vypořádala mnohem lépe, než zbytek Indie. Její míra úmrtnosti je jedna z nejnižších v Indii (0,4 %) ve srovnání s celonárodním průměrem - 1,79 %. Úspěch Kéraly v potlačení COVID-19 je chválen národně i mezinárodně. Je to díky přístupu pokrokové vlády Kéraly, kdy poskytuje bezplatnou zdravotní péči všem, šíří uvědomění mezi veřejností, organizuje úspěšné kampaně, což zvýrazňuje významnou úlohu politických okolností pro pracující kdekoli na světě. Naši indičtí soudruzi nám samozřejmě mohou o Kérale říci víc.

To čínská ekonomika se ztenčila o 6,8 %. Podle ILO byl dopad COVID-19 významný po celé Asii. Pandemie způsobila skutečné utrpení a zvýraznila nerovnosti. Chybějící jistota příjmu a náležité společenské ochrany by v této oblasti mohla dostat desítky milionů lidí do extrémní chudoby…

Utrpení dělnictva

Jasně vidíte, že problémy a utrpení dělnictva jsou globálně víceméně tytéž, navzdory přijímaným vládním opatřením. Dnes jsem se snažil vám dát globální pohled na to, co se během pandemie COVID-19 děje, reakce různých zemí a oblastí a výsledky, abychom mohli být připraveni na hrozící útoky. Protože kapitalistické a reakcionářské síly už začaly napadat práva, výhody a mzdy pracujících ve snaze udržet si své zisky. Takže co bude s pracujícími příště?

Rád bych řekl, že jak je jasné z uvedených údajů, pandemie zasáhla všechny země na světě. Ve všech případech těmi nejzasaženějšími ale byli pracující a chudí. Je to stejná situace ve všech krizích, protože kapitál se vždy snaží přenést zátěž na ramena chudších.

Kapitalismus selhal

Chudí lidé, dělníci vidí, jak se jejich mzdy a výhody snižují, kdo přišel o práci a neměl přístup k dobré zdravotní péči. Co víc, je dost jasné, že kapitalistický systém při zvládání zdravotní péče o lidi selhal, protože téměř ve všech zemích konzervativní vlády privatizovaly veřejné systémy zdravotní péče a nebyly tak schopny se efektivně vypořádat s pandemií, s pozoruhodnou výjimkou právě Kéraly, kde systém zdravotní péče privatizován nebyl. Což objasnilo, že náš postoj k veřejné správě systémů zdravotní péče je správný.

Bohužel, situace má daleko k tomu, aby byla za námi. Jsme si jistí, že kapitál využije této pandemie jako výmluvy k napadání práv a mezd pracujících, k prosazování individuálních smluv, k oslabení odborářské činnosti a k tomu, aby za tuto krizi opět zaplatili lidé.

Už teď mnohé konzervativní vlády v různých zemích světa, aby posloužily různým mocenským zájmům, otevírají důležité sektory, jako je turistika, bez ohledu na skutečnost, že může být příliš brzy, a právě proto dnes vidíme nový nárůst případů COVID-19 ve světě. A dělají to, aniž by přijaly nutná zdravotní opatření, což vrhá životy mnoha lidí do nebezpečí. V nadcházejících měsících bude zastavena i ta malá vládní pomoc nezaměstnaným během pandemie a oni nebudou mít nic, aby mohli dál žít. Teď si můžeme jen představovat, jak jinak by s lidmi bylo zacházeno, kdyby byla ekonomika strukturována ne kolem zájmů jednotlivců, ale pro společné dobro, a oč by bylo lépe, kdyby vyráběné bohatství bylo rozdělováno spravedlivě, bez nerovností.

Odstranit vykořisťování

Situace je neobyčejně těžká, a v následujících měsících bude ještě horší. UITBB, jako třídně založené, celosvětové, pokrokové odborové hnutí, spojené se Světovou odborovou federací (WFTU), je v kontaktu se všemi svými členy po celém světě, a trvale dostává odezvy a informace. Nikdo neví, kam nás tato situace povede, takže musíme být připraveni na všechno, co přijde. Musíme zapojit naše nejsilnější zbraně, smysl pro mezinárodní solidaritu, naše společné akce, naši koordinovanou činnost, a být připraveni na vše, co nám přijde do cesty. Je naší povinností být každý den mezi pracujícími - naučit pracující chápat, že jen zrušením vykořisťování člověka člověkem, v míru a s úctou, může lidstvo vybudovat pevné základy pro budoucnost.

Navzdory všemu, co jsem zdůrazňoval, věřím v naši společnou sílu. Nás jsou miliardy, a společně nás nic nezastaví. Máme něco, co oni nikdy mít nebudou - smysl pro solidaritu. Když budeme jednotní, nemůžeme být poraženi! Vezměme své životy do vlastních rukou!

(za)

Překlad Vladimír SEDLÁČEK