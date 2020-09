Ilustrační FOTO - Pixabay

Pitný režim v těhotenství a po porodu

Těhotenství je opravdu jiný stav. Ženě se mění tělo, psychika, životní priority, zdravotní stav, rutinní návyky, životní styl a výživu nevyjímaje. Každá maminka i každé těhotenství jsou jiné a není možné dát přesné rady, které by platily pro všechny. Přesto by všechny nastávající maminky měly mít na paměti několik základních doporučení a těmi se i přes různé těhotenské nepříjemnosti co možná nejvíce řídit. Zdravý životní styl a výživa včetně pitného režimu totiž mohou pomoci předejít řadě pozdějších komplikací a ovlivnit zdravotní stav budoucího děťátka v jeho dětství i dospělosti.

Správný pitný režim nastávající maminky pomůže předejít řadě pozdějších komplikací a podpořit zdravotní stav budoucího děťátka v jeho dětství i dospělosti. To si mnohé maminky uvědomují, jak vyplývá z průzkumu AquaLife Institutu mezi maminkami. »Podle průzkumu 38 % současných a budoucích maminek považuje svůj pitný režim před otěhotněním za zcela nebo částečně nezdravý, a pokud by ho mohly změnit, pily by větší množství tekutin s preferencí těch méně sladkých. V průběhu těhotenství pak 63 % maminek svůj pitný režim zlepšilo – zvýšily příjem tekutin, které pily průběžně během dne. Celkově ženy v době těhotenství vypily průměrně 2,3 l nealkoholických nápojů denně, což je o 200 ml více než před otěhotněním. V tomto zdravém přístupu k pitnému režimu by určitě měly pokračovat, a být tak dobrým příkladem svým dětem,« komentuje ředitelka AquaLife Institutu Ing. Klára Hálová.

Doporučení v těhotenství

Správný příjem tekutin je nezbytný proti únavě a bolestem hlavy, jako prevence zácpy (především v závěru těhotenství), ke zředění kyselých žaludečních šťáv a omezení nevolností. »Pro nastávající maminky je ideální k pití čistá, neochucená neperlivá voda (perlivá je díky CO2 bublinkám mírně kyselá, proto může přispět k nevolnosti a těhotným ženám přitížit) v množství alespoň 1,5 litru denně – v závislosti na tělesné hmotnosti, s postupujícím těhotenstvím tedy více. Více tekutin vyžaduje i fyzická aktivita a teplé prostředí. Celkově se tak může budoucí maminka dostat i na více než 3 litry tekutin denně,« vysvětluje Mgr. Jitka Tomešová, nutriční terapeutka, antropoložka, laktační poradkyně Institutu dietologie a výživy a také odborná konzultantka AquaLife Institutu v oblasti nutriční terapie. Jednoduchým ukazatelem, jestli pije dost, je podle ní barva moči – světlá znamená dostatečný pitný režim, tmavá nedostatek tekutin v těle.

Voda především

Kromě kohoutkové vody se doporučují přírodní pramenité, kojenecké nebo minerální vody, které jsou velmi kvalitní, čisté a neupravené, bez obsahu chemických přídatných látek. Vhodné jsou slabě a středně mineralizované vody s obsahem rozpuštěných pevných látek do 1000 mg/l, v období těhotenské nevolnosti je lepší upřednostnit neperlivé před perlivými. V opodstatněných případech a po konzultaci s ošetřujícím lékařem může nastávající maminka zařadit do svého pitného režimu i vody silně mineralizované nebo léčivé, například pro doplňování hořčíku, jódu aj. Mezi přírodními minerálními vodami si každý může vybírat ty nejvhodnější s ohledem nejen na svoje chutě, ale také na aktuální zdravotní stav a životní styl (k tomu slouží informace na etiketě láhve).

Proti nevolnostem

V prvním trimestru trpí spousta žen nevolnostmi nebo nechutenstvím, a tak pro ně může být pití čisté neperlivé vody naprosto nepřijatelné. V tom případě si mohou pomoci například ovocným čajem bez cukru, teplým i vychlazeným, vodou ochucenou ovocem nebo mátou. Stejně tak může pomoci jemně perlivá voda a minerálka. »Pokud budoucí maminky trpí velkým překyselením žaludku a zvracením, podobné nápoje jim nepomohou, spíše přitíží. Potom stojí za vyzkoušení bylinné čaje vhodné pro těhotné ženy, hodně naředěný nekyselý džus (broskve, meruňky, multivitamin, hruška apod.) nebo voda s trochou kvalitního ovocného sirupu,« radí Jitka Tomešová. Po prvním trimestru a při kojení už se obvykle žaludek i chuťové buňky uklidní – toho je třeba využít a vrátit se k pití přírodních neochucených vod.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Skvělým zdrojem tekutin pro budoucí i čerstvé maminky jsou polévky, zejména domácí vývary z původních surovin (nikoli z připravených směsí). Polévka vlastně plní roli 2v1 – maminkám, které mají problém s dostatečným příjmem tekutin i jídla, nabízí tekutiny a zároveň lehký oběd nebo večeři (díky masu, zelenině a zavářce). Hlavně v létě pak může pitný režim obohatit čerstvé ovoce a zelenina, především vodní melouny, jahody nebo salátové okurky.

Doporučení po porodu

Dostatečný pitný režim je neméně důležitý i během kojení po porodu. Také v tomto období pomůže maminkám se zvýšenou únavou a bolestmi hlavy, navíc může podpořit hubnutí poporodních kil. Díky přiměřenému příjmu tekutin jednak nemají tak velkou potřebu jíst, jednak se snadněji zbavují odpadních látek. V tukové tkáni nejsou uložené jen tuky, ale i různé odpadní látky (z léků, z prostředí, ze stravy, zbytky hormonů atd.), které se nevyloučily z těla. Při hubnutí přechází spolu s tukem do krevního oběhu i tyto látky. Důsledkem toho mohou být bolesti hlavy, ekzémy, únava, pocit nemocnosti, zvracení, průjem aj. Při dostatečném příjmu tekutin však tyto látky rychleji projdou játry a ledvinami, tělo se jich rychleji zbaví a celý proces je mnohem snazší a efektivnější.

V pitném režimu po porodu by opět měla převládat čistá, neochucená neperlivá voda. Pro kojící ženy jsou k dispozici i různé speciální čaje. »Řada maminek se domnívá, že musí hodně pít, aby měly dost mateřského mléka pro svoje děťátko. Hydratace těla je bezesporu důležitá, ale v případě tvorby mateřského mléka hraje nejdůležitější roli celková pohoda maminky. Když jí kojící čaj dodá sebevědomí k tomu, že kojení zvládne a miminko bude správně přibývat, pak má takový čaj význam. Jinak nutný není a maminky by se neměly stresovat, pokud žádný speciální čaj ani jiný zaručeně potřebný prostředek nemají,« upozorňuje laktační poradkyně Institutu dietologie a výživy.

Prohřešky proti doporučením

Podle výsledků aktuálního průzkumu AquaLife Institutu 48 % žen změnilo v době těhotenství svůj pitný režim. Například celá polovina cílové skupiny omezila konzumaci kávy. Na druhou stranu v případě alkoholických nápojů, které by si správně mělo zcela odpustit 100 % těhotných žen, průzkum zjistil, že víno nebo pivo těhotné ženy pijí, i když v menší míře – víno konzumovalo v těhotenství méně 59 % žen a alkoholické pivo 43 % žen. Pokud jde o sladké nápoje, těhotné ženy nejvíce omezily konzumaci limonád, kolových nápojů a také energetických nápojů, nejméně džusy nebo vodu se šťávou, ty pily více méně stejně jako mimo těhotenství.

Cukr v nápojích

Se změnou chutí v těhotenství se také u zdravě stravujících maminek může objevit neodolatelná touha po limonádách nebo džusech. Jejich velkým problémem je cukr, kterého mají limonády a džusy shodně okolo 11 g ve 100 ml. I litr zdravě působícího džusu tak obsahuje více než 100 g cukru, což při pravidelné konzumaci přináší riziko výrazného zvyšování tělesné hmotnosti u maminky a při rozvoji těhotenské cukrovky také u miminka. Dítě pak v pozdějším věku může trpět nadměrnou tělesnou hmotností a cukrovkou druhého typu.

TIP: pokud nelze odolat nebo je pro maminky představa pití čisté vody nepředstavitelná, je nutné pít limonády a džusy velmi ředěné vodou, alespoň v poměru 1:3, raději více.

POZOR: čerstvě lisované domácí ovocné šťávy, freshe a smoothies bez bílkovinné složky (jogurt, podmáslí apod.) jsou na tom co do množství cukru úplně stejně jako limonády!

Alkoholické nápoje

Konzumace alkoholických nápojů v těhotenství je pro miminko vyloženě nebezpečná, a to z důvodu vzniku některých vrozených vývojových vad, nízké porodní hmotnosti nebo fetálního alkoholového syndromu s důsledkem mentálního a tělesného postižení.

TIP: chutě v těhotenství mohou být neovladatelné a než být ve velké psychické nepohodě, raději jedno cucnutí piva nebo vína, díky kterému může dát maminkám chuť na tyto nápoje na několik týdnů nebo i měsíců pokoj.

POZOR: ani ucucávání by se nemělo stát pravidlem, to znamená jen párkrát za těhotenství! Zdravou ženu by tyto chutě měly poměrně rychle zase přejít.

Kofein

Nadměrná konzumace kofeinu z kávy, čaje a některých limonád je spojená s nižší porodní hmotností, která může vést k mnoha zdravotním komplikacím u dítěte nebo mladého dospělého. Velké množství kofeinu během kojení může způsobit neklid, nespavost nebo celkovou nepohodu miminka, a to jistě také žádná maminka nechce. Denně je v pořádku maximálně 300 mg kofeinu, což představují 3 šálky kávy.

TIP: v době kojení si maminky mohou vychutnat kávu tak, že své děťátko nejdřív nakrmí a kávu si dají hned po kojení. Do dalšího kojení už bude většina nebo i všechen kofein zpracovaný a do mateřského mléka se nedostane.

Těhotenství rozhodně není omluvenkou pro porušování pravidel zdravého životního stylu, spíše naopak. Nastávající maminka svým chováním nerozhoduje už jen sama za sebe, ale i za své budoucí dítě. A správným pitným režimem může nejen sobě zpříjemnit těhotenství a kojení, ale také svému dítěti pomoci ke zdravějšímu životu. Protože pravidelný a vhodný pitný režim významně podporuje všechny životně důležité funkce organizmu.

Helena KOČOVÁ