Volme KSČM, levicovou pojistku obyčejných lidí

Milí a věrní čtenáři Haló novin, sympatizanti Komunistické strany Čech a Moravy, i lidé s levicovým smýšlením. Obracím se na vás před zahájením voleb do krajských zastupitelstev s prosbou. Mnozí z vás si možná řeknou, že místní a krajská samospráva nemá takovou důležitost, poněvadž to významné se stejně rozhodne v Praze. Tedy ve Sněmovně, ve vládě a na ministerstvech. A to je právě to, s čím operuje pravice a extrémisté, kteří se pokusí dostat se znovu do vedení krajů. Proto vás prosím, pojďte k těmto volbám!

Uvědomme si, jak velký význam kraje a krajské samosprávy pro chod společnosti mají. Vždyť jednotlivé kraje mají ve své kompetenci nejen tamější nemocnice, sociální služby, dopravní obslužnost, ale také střední školství. Pomáhají přesouvat stamiliony korun na výstavbu obecních komunikací, další miliony pak míří do domovů seniorů, cestovního ruchu, i do spolkového a kulturního života. Takže vidíme, že obce skrze kraje mohou získat mnoho potřebného. A musím dodat, že takto získávají i peníze na výstavbu škol a školek, anebo na sportovní činnosti.

Zmínil jsem zde zdravotnictví. To považuji za zcela nejdůležitější oblast našeho života. Bohužel se mnohý management nemocnic a jejich krajská vedení (nejen u nás v Jihočeském kraji) nechávají zvěčnit v televizi a v novinách. S úsměvem na lících dávají na obdiv nově otevřené pavilony, či zakoupené přístroje. Neopomenou se pochválit, kterak tu či onu nemocnici dovedli do černých čísel, což je pro zdraví lidu jistě blahodárné! A co péče o pacienty? To už je věc podružná. Na nich jim přece nezáleží. Nejinak jsou na tom i zaměstnanci takovýchto zdravotnických zařízení, kteří jsou vystaveni šikaně od vedení. Obětavý personál, často sloužící několik desítek let, raději odchází, než by si nechal dále líbit hulvátské chování managementu. Dalším důležitým bodem je péče o seniory, sociálně slabé a jinak znevýhodněné. KSČM stojí dlouhodobě na straně lidí, kteří se bez pomoci státu neobejdou. Vzpomeňme na seniory, kteří se třeba za časů vlády Petra Nečase (ODS) museli spokojit se zvýšením důchodů o několik desítek korun. Nemluvím o matkách samoživitelkách, nezaměstnaných a lidech jinak znevýhodněných. Ti zase byli tehdejším ministrem Jaromírem Drábkem (TOP 09) považováni za přítěž. Je na nás, abychom jako KSČM pokračovali v práci v budování nových sociálních zařízení, posilovali terénní pracovníky v sociálních službách a pomáhali lidem v nouzi. Zapomínat nesmíme ani na podporu zaměstnanosti, kvalitního vzdělávání a na obnovu a rozkvět venkova. Důležitá je i dopravní obslužnost, aby se lidé dostali do práce, do škol, k lékaři.

Závěrem je třeba zdůraznit, že v současnosti musíme zajistit, aby na naše občany co nejméně dolehla blížící se hospodářská krize. Nikdo totiž neví, jak se dopady koronaviru v dalších měsících do života občanů promítnou. Právě nyní by měla přijít chvíle, kdy KSČM prokáže připravenost. Ta chvíle už přichází. Přijďme k volbám a ukažme, že KSČM je levicovou pojistkou pro obyčejné poctivé lidi. Pokračujme v budování sociálně – spravedlivé společnosti. Já a ostatní komunističtí kandidáti vaši důvěru nezklameme!

Radek NEJEZCHLEB, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihočeského kraje