Nenechte se zmást pandemií

První vlna pandemie COVID-19 téměř zázračně spojila občany, a dokonce i do té doby rozhádané politiky. Druhá vlna je však jiná. Jedni protestují proti rouškám, druzí udávají spolucestujícího za nos vykukující zpod roušky. Politici jsou rozhádaní, jedni v souvislosti s pandemií obviňují druhé, jako by snad virus rozšířili oni. Stranám, které toho za uplynulé volební období předvedly málo nebo skoro nic, i těm, které toho sice předvedly hodně, zato ale s pochybnými výsledky, to náramně vyhovuje.

Za virus se totiž dá dobře schovat jak vlastní neschopnost, tak masivní rozkrádání veřejných prostředků. Až půjdete k volbám, zkuste na chvíli zapomenout, zda jste pro nebo proti rouškám. Pečlivě zvažte, co strana nebo konkrétní politik, kterým hodláte dát svůj hlas, za uplynulé období dokázali. Usnadní vám to rozhodování a možná vám to pomůže i přenést se přes tradiční předvolební útoky proti KSČM.

KSČM poslední čtyři roky, tak jako vždy, stála na straně slušných a poctivých lidí, a nikdy je ve volebních kampaních neohlupovala planými sliby. KSČM nemá ve zvyku používat líbivou rétoriku, ani zneužívat momentální příležitosti pro své mediální zviditelnění, ale dělá soustavnou, skutečnou, trpělivou a konzistentní politiku ve váš prospěch.

Tereza ČECHOVÁ HUMPOLCOVÁ, kandidátka KSČM do Zastupitelstva Středočeského kraje