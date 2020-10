Čas do voleb počítáme na hodiny

Celková situace ve státě i volební kampaň jsou letos velmi neklasické. Přesto bychom neměli rezignovat na své cíle a plnění volebního programu. Volby, to není pouze čas pár dnů před jejich konáním, ale dlouhodobá práce ve prospěch občanů měst, obcí a státu.

Opatření, která v současné době vláda připravuje, jsou se vší pravděpodobností nezbytná. Nouzový stav, o kterém se permanentně hovoří, může pomoci řešit stav vzrůstající pandemie koronaviru.

Dosud neznáme detaily opatření, která nás čekají. Nicméně pokud budou smysluplná, je třeba se jim bezodkladně podřídit. Krajské a senátní volby tak budou referendem, ve kterém občané mohou vyjádřit své názory na současné dění i zhodnotit naši práci v minulých letech. Podařilo se nám naplnit mnoho bodů z volebního programu, přesto však v žádném případě práce nekončí.

Opatření, která jsou v rámci voleb připravená, zaručují co největší ochranu před možností nákazy. Proto bychom neměli zůstávat doma, ale přijít k volbám - svou účastí vyjádřit postoj k současnému stavu a také k tomu, kam se bude náš život nadále ubírat.

Pokud máme čas sledovat volební debaty prostřednictvím internetu či televize, bohužel mnohdy sklouzávají ke vzájemnému handrkování. Na to v této těžké době rozhodně není vhodný čas. Lidé řeší své problémy a uvítali by sjednocení názorů představitelů jednotlivých politických subjektů. Jejich cílem by mělo být hledat řešení prospěšná pro nás všechny.

Pravicová opozice opět odmítá nouzový stav a kritizuje kdeco. Přesto sama nenašla taková řešení, která by zamezila opětovnému šíření COVID-19.

Lidé nevěřícně kroutí hlavou a občas nerozumějí vzájemným útokům představitelů některých politických stran. Doufejme, že každý z nás se u volebních uren rozhodne správně a rozhodující bude odvedená práce v končícím volebním období.

Emil PERNICA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda OV KSČM Blansko