Rok od rezoluce Evropské paměti

»Repetitio est mater studiorum« - opakování je matka učení. Rád bych dnes zopakoval a promluvil k těm, co cítí stejně jako já za svou povinnost jít k volbám. Především si myslím, že je to každého povinnost. Nás totiž učili, že nejdříve jsou povinnosti a potom jsou nějaká práva, ale to byla jiná doba. Dnes je vše úplně jinak, jsou jen práva. Navíc řada voličů má pocit, že nemá cenu jít k volbám a jeden hlas nic nezmění. Vždycky to význam má! Musíme bojovat o každou kótu i o každičký hlas, musí nás být vidět i slyšet. Především dnes, kdy nám rozbíjejí a přepisují naši historickou pravdu a chtějí stavět nové nacisticky zrádcovsky zbarvené základy a zničit naši národní suverenitu.

Je to něco málo přes rok (19. září 2019), co přijali v Evropském parlamentu rezoluci o Významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, a jen připomínám, že z českých europoslanců hlasovala proti této zločinné rezoluci jen Kateřina Konečná (KSČM). Od doby přijetí této rezoluce byl zlikvidován památník se sochou maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, naopak se zrodila pamětní deska vlastizrádných vlasovců v obci Řeporyje, přejmenovali náměstí před ambasádou Ruské federace z náměstí Pod kaštany na náměstí s českým národem nikterak spojeného ruského mafiána Borise Němcova, postavila se na Staroměstském náměstí replika Mariánského sloupu, také se natočil celovečerní film s názvem »Krajina ve stínu« o tom, jací jsou Češi svině a jak vraždili Němce. Na Staroměstském náměstí odstranili pamětní desku s poděkováním Rudé armádě za osvobození, přičemž primátor Hřib (Piráti) veřejně prohlásil, že tuto desku v žádném případě nehodlá na místo vrátit zpět. Jakub Železný jako by náhodou pozurážel našeho prezidenta generála Ludvíka Svobodu. K tomu řada výstav protikomunistických, rusofobních, antisocialistických a antisovětských. Vydal se prestižní kalendář s »osobnostmi Třetí říše«, kvanta novinových článků zejména antikomunistických. A občas proběhnou divadelní představení nebo opět film, kde jednou z hlavních postav je Hitler.

Je to opravdu smutná bilance během jednoho roku, ale je to tvrdá realita. Je z toho také vidět, že opravdu je to systematické likvidování české minulosti, suverenity a státnosti.

Nesmíme se nechat zastrašit ani antikomunisty ani koronavirovou pandemií. Musíme vzít iniciativu do vlastních rukou a postavit se tomuto čelem. Takže nic nekončí těmito volbami, naopak, od těch se budeme odrážet, proto je důležité, abyste šli volit a volili zejména ty, co dokážou těmto zločinným procesům čelit. Tím jsou především komunisté. Volte zástupce komunistů, především KSČM, ať už do krajů či do Senátu PČR. Děkuji.

Roman BLAŠKO