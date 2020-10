Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda vyhlásila nouzový stav

V České republice začne v pondělí 5. října opět platit nouzový stav, který má zabránit šíření epidemie koronaviru. Návrh ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) schválila vláda. Bez vyhlášení nouzového stavu by podle něj mohl počet pacientů s koronavirem koncem října ohrozit kapacitu zdravotnických zařízení. Vláda také od pondělí omezila shromažďování lidí a nařídila výuku na dálku na některých školách.

»Nejde o to, jaké jsou denní přírůstky, ale o to, že generují vyšší počet pacientů vyžadujících hospitalizaci,« uvedl Prymula po mimořádném jednání vlády. S nemocí COVID-19 je nyní hospitalizováno 976 lidí, 173 z nich je na jednotkách intenzivní péče, 111 na umělé plicní ventilaci a jeden na přístroji ECMO, tedy na mimotělním oběhu.

Vláda nechce využít nouzového stavu k tomu, aby omezila život v zemi jako na jaře, ujistil Prymula. Nechce zavírat podniky, ani restaurace, ani obchodní centra. Nová opatření omezí hlavně život Čechů ve volném čase. Platit budou také jen v rizikových regionech, vyhlašovat je budou místní hygienické stanice. Nouzový stav vláda podle Prymuly potřebuje i proto, aby mohla zapojit do práce spojené s koronavirem studenty medicíny.

Vláda ihned nouzového stavu využila k vyhlášení série opatření od pondělí 5. října, a to na dva týdny. Od pondělí tak budou zakázány hromadné akce uvnitř nad 10 lidí, venku nad 20 lidí. Výjimku budou mít členové jedné domácnosti, práce v zaměstnání nebo zastupitelstva a další jednání státních orgánů.

Divadla a kina budou moci dál hrát až pro 500 lidí, budou ale zakázány přestávky na občerstvení. Omezení se bude týkat představení se zpěvem. »Jsou to produkce, kde je převážně zpěv. Netýká se to představení, kde někdo dvě minuty zazpívá,« uvedl ministr. »Zpěv je velmi rizikovou aktivitou. Máme o tom důkazy ze světa i z tuzemska,« dodal. Výsledkem tak je, že zakázány jsou operní a muzikálová představení, včetně zkoušek, ale nikoli činohra.

Všechna sportovní utkání se budou od pondělí konat bez diváků. Na stadiony smějí sportovci, realizační týmy, personál zabezpečující utkání a média do počtu 130 lidí.

Za nejrizikovější z hlediska šíření COVID-19 ministr nepovažuje chování fanoušků na stadionu, ale shlukování vyššího počtu osob po zápasech. »Přistoupili jsme k tomu tak, že veškeré oficiální sporty, které jsou registrované, ať už vrcholové nebo výkonnostní, se hrát budou, ale bez diváků,« řekl Prymula.

V případě zájmové činnosti, kdy se sejdou například lidé po práci a chtějí si zahrát fotbal, je jejich počet omezen maximálně na 20. »Málokdy se hraje 11 na 11, spíš se hraje v menších počtech a věřím, že po dobu 14 dnů to vydržíme,« dodal.

Počet lidí na církevních shromážděních vláda omezila na sto. Při církevních obřadech ale nemají zaznívat zpěvy. Zakázány budou také plesy a podobné akce.

V restauracích bude moci být u jednoho stolu nejvýš šest lidí. Obchodů se podle ministra Prymuly nová opatření nedotknou. Na svatbách a pohřbech bude podle ministra počet účastníků limitován od 19. října. Účastnit se jich bude moci nejvýše 30 lidí.

Od pondělí se rovněž uzavřou střední školy v okresech, které jsou na takzvaném semaforu nákazy koronavirem označeny červenou nebo oranžovou barvou. Praktická výuka, obvyklá zejména na učilištích, se však podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) v uzavřených školách bude moci konat.

Červenou barvu má na mapě hodnotící regiony podle rizika nákazy v současnosti Praha. Většina okresů je pak oranžová, což značí druhý stupeň nebezpečí. Dalších 18 okresů je zelených v prvním stupni rizika.

Opatření se podle Plagy dotknou také dalších stupňů škol. Na základních školách se bude učit hudební výchova bez zpěvu. Tělocvik bude na prvním stupni bez omezení, na druhém stupni by se měl konat venku, řekl ministr. Bez zpěvu bude hudební výchova také ve středních školách a konzervatořích, které zůstanou otevřené, protože jsou v regionech s nižším rizikem nákazy označených zeleně. Naopak v červených a oranžových okresech přejdou od pondělí na výuku na dálku kromě středních škol i základní umělecké školy a vyšší odborné školy, řekl Plaga.

Vláda podle zároveň rozešle 2,5 milionu respirátorů typu FFP2 pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ve školství. Každý by měl dostat deset kusů.

Střední školy se podle Prymuly podílejí na polovině případů šíření nákazy.

Hlavním cílem přijatých opatření podle Prymuly je, aby se průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného snížil ze současné hodnoty 1,2 na 0,8 až 0,9 (tzv. reprodukční číslo). Současná opatření podle Prymuly s jistotou skončí po dvou týdnech. »V závislosti na tom, jak se bude vyvíjet reprodukční číslo, budou představena nová opatření,« řekl Prymula s tím, že je přesvědčen, že budou již mírnější.

Vláda v souvislosti s šířením koronaviru vyhlásila nouzový stav 12. března a po souhlasu Sněmovny jeho trvání opakovaně prodloužila. Po 66 dnech nouzový stav přestal platit 17. května. Kabinetu umožňoval vyhlašovat plošná omezení základních práv, usnadnil také například nákupy ochranných pomůcek. Dříve byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Můžeme vyhrát jenom za přispění všech

Ještě před jednáním vlády premiér Andrej Babiš (ANO) a někteří ministři obhajovali zavedení nouzového stavu ve Sněmovně. Předseda vlády zdůraznil, že nouzový stav sám o sobě nezavádí žádná omezení. Nikdo podle něj nechce zavírat obchody, restaurace ani jiné provozy, jako tomu bylo na jaře. »Nechceme dělat opatření jako v březnu s obrovským dopadem na naši ekonomiku a do života našich občanů,« zdůraznil Babiš.

Rovněž podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nebude nouzový stav znamenat omezení pohybu nebo zákaz cestování. »Nedělat nic v této situaci je neuvěřitelný hazard,« uvedl před poslanci Hamáček. Podle něj není k nouzovému stavu žádná alternativa, jak přijmout odpovídající opatření. Aktuálně je podle něj v ČR 33 000 až 34 000 pacientů s nemocí COVID-19, jejich počet denně roste zhruba o 2000. »To není žádná hitparáda,« poznamenal.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) poslancům řekl, že hlavním důvodem pro vyhlášení nouzového stavu je přijetí opatření, která pomohou zastavit raketový růst počtu nakažených. Tento nárůst ohrožuje kapacitu zdravotnických zařízení. Řada zdravotníků je v karanténě. »Abychom mohli využít i další posily, tak zase potřebujeme nouzový stav. Chceme zapojit mediky z lékařských fakult zejména z posledních ročníků, a pro to, abychom to mohli učinit a mohli jim vyhlásit pohotovost, tak zase je nutný nouzový stav,« řekl ministr.

Nynější případy jsou podle něj mírnější než na jaře, ale pokud nastal zhruba dvacetinásobný nárůst, je zřejmé, že počty už začínají ohrožovat kapacitu zdravotnického systému. »Pokud nebudeme nic dělat, tak se dostaneme do situace, kdy naše lůžka budou obsazena covidovými pacienty,« varoval Prymula. Kapacita lůžek je podle něj zatím dostatečná, ale pro další postup už je nutné lůžka v regionech restrukturalizovat a používat lůžka využívaná pro jiné diagnózy.

Chystaná opatření by podle ministra měla pomoci snížit šíření koronaviru. Cílem je dosáhnout toho, aby jeden nemocný nemohl nakazit více než jednu osobu. Reprodukční číslo by se tak mělo snížit ze současné hodnoty 1,24 na méně než jedna. »To, co tady děláme, můžeme vyhrát jenom za přispění všech. Lidé tomu musí věřit,« uvedl Prymula.

Nouzový stav změní parametry ekonomiky

Opozice vytkla vládě, že podcenila příchod druhé vlny epidemie koronaviru, nepřipravila se na ni a opatření přijímá zřejmě náhodně. Měla by je podložit daty a představit pandemický plán s jasnými opatřeními.

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar upozornil na vliv nouzového stavu na přípravu státního rozpočtu. »Nouzový stav změní parametry ekonomiky a změní parametry příjmové stránky rozpočtu. A to, o čem tady budeme jednat, budou čísla z fantazie, odhady bez nějakých základních parametrů, protože nikdo nebude schopen říci, jestli to tak opravdu bude,« varoval Luzar. »Něco vyhlásit je rychlé, jednoduché a efektivní, z druhé strany něco potom na základě toho vyprodukovat, už je trošičku složitější,« dodal.

Vyhlašování nouzového stavu podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové »není nic jiného než přiznání absolutního selhání a podcenění situace«. Podle předsedy SPD Tomia Okamury chce vláda omezit životy občanů. Poukazoval také na to, že ačkoli na chřipku zemře ročně v ČR kolem 2000 lidí, žádná omezení se kvůli této nemoci nezavádí. Za nouzový stav je podle předsedy klubu STAN Jana Farského zodpovědný Babiš, a to vzhledem ke svým nekompetentním piárovým populistickým rozhodnutím. Připomněl rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) i epidemiologa Rastislava Maďara. »Ti, co nechybovali, skončili, ten, co chyboval, tady pořád je,« podotkl Farský na Babišovu adresu.

Opatření proti šíření koronaviru by podle předsedy lidovců Mariana Jurečky měla být systémová a promyšlená i tím, že vláda lidem vysvětlí jejich důvod a účel. »Podložte to těmi daty a řekněte: Proto to omezíme. V ten okamžik to bude smysluplné i věrohodné,« uvedl.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek opět naléhal na vládu, aby rozhodla o vyplacení zvláštních příspěvků 500 korun denně živnostníkům i za období od 9. června do konce srpna.

Sněmovna poté přijala několik usnesení. V nich mimo jiné vyzvala vládu, aby vytvořila pracovní krizovou skupinu, která bude projednávat opatření směřující ke školství a ta budou až po této debatě prezentována veřejnosti, a také aby vytvořila koncepci strategické komunikace pro COVID – 19.

(ste, jad)